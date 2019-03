Rasmus Willig: Mens vi driver vores børns fremtid ud over kanten, evaluerer vi udviklingen for kun at sætte fart på katastrofen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

For en del år siden, efter at jeg havde skrevet en mindre bog med titlen ’Umyndiggørelse’, sad jeg ved siden af en erfaren pædagog på en trappesten efter et endt foredrag. Vi talte lidt om mine analyser, vores børn, og hvilken fremtid de gik i møde. På et tidspunkt afbrød hun mig og sagde:

Blå Bog Rasmus Willig Født 1973. Ph.d., lektor i sociologi. Forfatter til en række bøger senest ’Flexisme’, der udkom i 2018

»Det er ikke mange år siden, at vi stod for pædagogikken, og forvaltningen stod for forvaltningen. Nu forholder det sig sådan, at forvaltningen står for pædagogikken, og vi forvalter den«.

Jeg har tit tænkt på, hvad hun sagde den eftermiddag dér på trappen i Ballerup, for de fleste offentligt ansatte – hvad enten de er pædagoger, sygeplejersker, lærere eller politibetjente – kan nikke genkendende til, at deres arbejde i løbet af de seneste 10-15 år er blevet genstand for en overadministration, der er uden historisk sidestykke. Konsekvenserne er desværre nedslående.

Meningstab, tab af autonomi og faglighed – og ikke mindst stress og selvcensur af frygt for ikke at kunne leve op til de mange administrative styringsteknikker såsom akkrediteringer, evalueringer, standarder, målekriterier og procedurer.

I takt med at ressourcerne forsvinder fra kerneydelsen, fra pædagogerne, sygeplejerskerne og lærerne, og omfordeles til et makabert styringstyranni, nedbrydes den offentlige sektor

I dag, godt 10 år efter samtalen på trappen, er de utilsigtede konsekvenser af de mange styringsmekanismer de samme. Forskellen er bare, at der tilsyneladende er kommet flere til, og at der ikke er nogen udsigt til, at det vil stoppe.

Nogle gange mødes jeg som universitetsansat på et samfundsvidenskabeligt institut med kommentarer a la ’men I har jo selv uddannet dem’ eller ’nu kan I da i det mindste smage jeres egen medicin’.

Jeg kan dog ikke prale med at have undervist i nogen former for styringsmekanismer, og i det omfang der undervises i dem, er det mig bekendt meget begrænset set i forhold til, hvor meget de er kommet til at fylde. Og i dag vil mange af mine kollegaer nikke genkendende til, at vi selv er ramt af de samme styringsteknikker.

Jeg tror, problemet er et helt andet og langt mere banalt.

For godt 15 år siden begyndte vores politikere at detailstyre den offentlige sektor – og for hvert indgreb fulgte der et løfte om at indfri de politiske mål ved hjælp af nye styringsredskaber. Og som om det ikke var nok også efterfølgende evalueringer, hvor alle skulle sidde i det ene tomgangsritual efter det andet og indrømme fejl og mangler og ikke mindst aflægge regnskab for, hvad de havde lært af processen.

Organiseret tidsspilde, men igangsat af vores politikere, så når reformer og besparelser slog fejl, kunne de offentligt ansatte udpeges som de skyldige, for de havde jo, og nu som noget helt nyt – dokumenteret – ikke overholdt målkriterierne, standarderne eller hvilket måleinstrument der nu havde været i anvendelse.

I takt med at ressourcerne forsvinder fra kerneydelsen, fra pædagogerne, sygeplejerskerne og lærerne, og omfordeles til et makabert styringstyranni, nedbrydes den offentlige sektor, og for at rette op på skaderne tilkaldes konsulenterne, der fortsætter med at processe og omstrukturere, indtil det sidste barn, den sidste elev eller patient føler sig overbevist om, at de offentlige arbejdspladser er et sidste tilflugtssted for dem, som ikke kan finde arbejde andetsteds.

Hvorfor sker det, som er tydeligt selv for en svagtseende? Måske er det så simpelt, at vores nuværende politikere nærmest ikke har nogen arbejdsmarkedserfaring, at de ikke selv kender til konsekvenserne af deres egen politik? Der detailguleres som aldrig før, men uden nogen indsigt. Uden praktisk erfaring og i bedste fald kun med ringe teoretisk viden.

I forbindelse med den lille bog ’Umyndiggørelse’, der var blevet skrevet på baggrund af fokusgruppeinterviews, spurgte jeg nedslående de medvirkende, hvordan de mente, at problemet kunne løses. Deres beskedne svar var: en pause.