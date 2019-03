Jordemoder og sexolog: Mit arbejde viser mig hele tiden, at normer begrænser os helt ind i soveværelset og fødestuen

At arbejde med familier, med reproduktiv sundhed, sex og seksualitet kan derfor aldrig være ikke-politisk, det kan aldrig ikke handle om feminisme. På samme måde kan feminisme aldrig ikke handle om magt. Det er også derfor, feministisk debat ofte er så sprængfarlig – den udfordrer magten. Det er derfor en vigtig feministisk prioritering at blive ved med at insistere på, at størrelser som feminisme, normer og kønsmagt har en berettigelse, når vi taler om sundhed.

Noget af det, der spænder ben for vores kamp for at nedbryde normer, er den selvforståelse, der ligger som en tung dyne over al progressiv debat i Danmark: Vi har ordnet det med ligestillingen, vi er ikke racister, vi vil have lov at tale grimt om alle (minoriteter, that is), der er kun to køn og en rigtig seksualitet, det er ikke et problem, at uligheden vokser, og hvad sker der egentlig for, at man nu heller ikke engang kan synge sig en uskyldig morgensang mere?

Stærke kræfter har sørget for, at det nu er blevet helt umuligt at spørge til rimeligheden i bestemt sprogbrug, for ordet krænkelseskultur er blevet allepersonseje, og det sidste, man må være i dag som minoritet, er krænket. For er man det, krænker man magten.

Vi kan godt snakke ligestilling, bare det ikke bliver til konkrete initiativer. Ja, ja, MeToo, men ikke #ogsåmig, det er for tæt på. Samtykke, siger I? Men det kræver jo både omtanke og øjenkontakt og kognitive evner, og det er simpelthen tre ting, der bare ikke hører hjemme i sex, det ved enhver. Når feministiske debattører, politikere og komikere ømmer sig over debattonen, så er de for tyndhudede. Når kvinder med etnisk minoritetsbaggrund går fra at stille kritiske krav til deres bagland til pludselig at stille kritiske krav til det ganske land, så kan de rejse hjem.

Når kvinder og minoriteter pludselig helt selv vil bestemme og vil have lov til at være tykke, bære tørklæde, få kønsbekræftende operationer, være sexarbejdere, amme midt på Rådhuspladsen eller indspille en pornofilm, så bliver det for vildt. For hvis de selv får lov at bestemme, anfægter de magtens præmisser.