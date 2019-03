Studerende om øget forsvarsbudget: Lad os nedruste og bruge pengene på noget mere fornuftigt

Fra flere sider hører vi, at Danmark skal leve op kravet om at bruge 2 procent af vores bnp på militæret. Men dette beløb er helt ude af proportioner, mener studerende i idéhistorie.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Der er, særligt i den borgerlige lejr, et ønske om, at det danske forsvarsbudget skal leve op til Nato-kravet om, at vi skal bruge 2 procent af vores bruttonationalprodukt (bnp) på vores militær.

Det mener de, vi skal, fordi vi har underskrevet en kontrakt, der påbyder det.

Hvis vi vil regne med de andre Nato-landes støtte i en krigssituation, bliver vi også selv nødt til at betale det nødvendige kontingent. Så langt, så godt. Men hvorfor er det, vi skal bruge lige netop 2 procent?

Hvilken trussel er det, vi skal væbne os imod? Rusland, vil modsvaret givetvis lyde. Men behøver alle lande virkelig opruste for at kunne opretholde et stabilt forsvar mod Rusland?

Jeg tror ikke på, at oprustning og våbenkapløb er vejen til fred. Flere våben vil ikke skabe en mere sikker verden

Lad os kigge på tallene. I 2018 brugte Rusland 63,1 mia. dollars på sit militær. Til sammenligning bruger de europæiske lande 264 mia. dollars på det samme – altså mere end det firedobbelte.

Og her har vi ikke engang talt USA med, der årligt bruger 643 mia. dollars. Det viser tal fra International Institute for Strategic Studies. Alene de europæiske lande, hvoraf kun Polen lever op til 2 procents kravet, har altså allerede mere end fire gange så stor en militærstyrke som Rusland.

Så hvorfor bruge mere? Lad mig slå fast: Jeg er ikke imod, at man skal overholde internationale aftaler. Det er vigtigt, at verdens lande samarbejder og har nogle interne spilleregler. Min anke i denne sag ligger udelukkende på selve kravet om de 2 procent af bnp.

Jeg mener, at kravet er ude af proportioner, og jeg kan ikke se nogen gode argumenter for yderligere oprustning. Det må derfor være muligt for de europæiske Nato-lande at gå sammen om at ønske kravet sat ned. Det må simpelthen være muligt.

Jeg tror ikke på, at oprustning og våbenkapløb er vejen til fred. Flere våben vil ikke skabe en mere sikker verden. Lad os i stedet nedruste og bruge pengene på noget mere fornuftigt.

Vi kunne eventuelt begynde med at genopbygge de områder, og genhuse de flygtninge, der allerede har lidt rigeligt under Nato’s angrebskrige. Lad os investere i at gøre verden tryggere – frem for at bruge pengene på at sætte endnu mere unødvendigt militær op mod den.

Geværer skaber ikke fred, så lad os bruge pengene på noget andet.