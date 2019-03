Opråb til universiteterne: Gør det lettere for jeres studerende at gå i praktik

I disse måneder overvejer mange universitetsstuderende, hvad de vil næste semester. Rigide strukturer og en manglende kultur gør, at alt for få vælger et praktikforløb.

Når danske universitetsstuderende skal strikke deres bachelor- eller kandidatuddannelse sammen, er et praktikforløb kun sjældent med i overvejelserne.

Faktisk vælger kun en ud af tre studerende at gå i praktik som en del af deres uddannelse, viser tal fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Det skyldes dog ikke en manglende lyst til det blandt de unge. I efteråret 2018 gennemførte vi, sammen med Fonden for Entreprenørskab, en antropologisk undersøgelse blandt studerende på fire danske universiteter:

Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU), Copenhagen Business School (CBS) og Aalborg Universitet (AAU).

Her viste det sig, at 69 procent af de studerende havde interesse i at vælge praktik. Ifølge uddannelsesplatformen Studentum.dk mente 60 procent af de studerende i 2015, at praktik burde være obligatorisk på videregående uddannelser.

Hvordan kan det så være, at praktik ikke er mere udbredt hos den nye generation af akademikere?

Man overvejer: Vil jeg tilsidesætte nogle af de fag, der gavner mit CV, fremfor at tage praktik og vise, at jeg kan noget andet? Kandidatstuderende, AU

Mange af de studerende, vi talte med, kunne se rigtig god mening, både fagligt og personligt, i praktik. De synes, det virker relevant, lærerigt og interessant. Men det store gab mellem interessen og brugen af praktik skyldes, at mange studerende ikke når til reelt at overveje og undersøge muligheden.

Gennem interviews hørte vi om en studiekultur med usikkerhed, bekymringer og et fokus på at gå efter de ’rigtige’ valg. Disse valg repræsenterer de studerendes forestillinger om, hvad der er den sikre vej til gode jobs og karrierer. Og disse forestillinger er i høj grad styret af studieordningen og af de valgfag, universiteterne anbefaler.

Nedenstående citater afspejler de holdninger til praktik, vi mødte i vores undersøgelse:

»Hvis du skal ind på din drømmekandidat, er det vigtigt, hvilke valgfag du har haft. Hvis du ikke har haft de rigtige fag, ser det dårligt ud på din ansøgning. Praktik vægter ikke lige så meget som de rigtige valgfag«.

– kandidatstuderende, CBS

»Man overvejer: Vil jeg tilsidesætte nogle af de fag, der gavner mit CV, fremfor at tage praktik og vise, at jeg kan noget andet? Men jeg kan kun anbefale praktik. De folk, jeg kender, der har været af sted, har fået deres faglighed ind på en anden måde«.

– kandidatstuderende, AU

Blandt de studerende er der ganske enkelt ikke tid eller overskud til at vælge ’forkert’. Eller til blot at gå lidt bredere og undersøgende gennem studieårene ved f.eks. at bruge et semester og en eksamen på et praktikforløb, for når praktikken ikke er obligatorisk, bliver det et personligt ansvar og kan opleves som et sats.

Denne oplevelse forstærkes af, at universiteter og uddannelser over en bred kam er for dårlige til at fortælle om praktikmuligheden og støtte det som et tilvalg.

Således hørte vi om studerende, for hvem det tog op til to år at få planlagt og godkendt et praktikforløb.

At tilvælge praktik føles for de studerende som et svært fravalg af de fag, universitetet på forhånd har udbudt. Man stiller de studerende i en situation, hvor de oplever at skulle fravælge en del af deres ’rigtige’ faglighed. Faglighed og praktik sættes ofte op som modpoler og opleves som et enten/eller.

Dertil kommer, at det er krævende og besværligt for en lang række studerende at få planlagt og godkendt praktikforløbet som en del af deres uddannelse.

Derfor kommer størstedelen af universitetsstuderende i dag gennem deres studie uden at tage i praktik.