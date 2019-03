Børns Vilkår: Indfør digitalt duelighedsbevis til skolebørn

Hjælp til digital dannelse til børn er tilfældig og afhænger af den enkelte lærer, skole eller forælder. Der er behov for at gå meget mere systematisk til værks.

Digitale krænkelser kom for alvor i offentlighedens søgelys med ’Umbrella-sagen’, hvor mere end 1.000 personer –primært unge – blev sigtet for at have delt en krænkende video med mindreårige. Mandag blev 148 personer atter sigtet i sagen – delingerne er altså fortsat på trods af sigtelser og heftig medieomtale.

På BørneTelefonen er antallet af henvendelser om digitale krænkelser ligeledes mere end fordoblet på bare 2 år, og en repræsentativ undersøgelse blandt børn i 4. og 7. klasse viser, at knap hvert tredje barn har oplevet at få delt et billede uden at have givet lov til det. Vi står altså med et problem.

Børn og unge mangler fortsat viden om lovgivning og om, hvordan de passer på hinandens grænser i deres digitale liv. Efterhånden findes der en del værktøjer og undervisningsmateriale rettet mod både forældre og skoler, der skal ruste børnene til det digitale liv. Blandt andet står vi sammen med TDC bag forældreuniverset ’Forældre i en digital verden’ og tilbyder oplæg til børn, forældre og fagpersoner i hele landet. På samme måde har andre organisationer lignende gode tiltag.

Problemet er, at hjælpen til børnene er tilfældig og afhænger af den enkelte lærer, skole eller forælder. Der er behov for at gå meget mere systematisk til værks. På samme måde, som børnene tager en lille cyklistprøve, inden vi sender dem ud i trafikken, bør de tage et digitalt duelighedsbevis, der sikrer, at de kender til både lovgivning og rettigheder samt har forståelse for, hvordan man er en god ven og passer på hinanden på internettet.

Indsatsen bør senest starte, når de får deres første mobil i 2.-3.-klasse, og skal fortsætte gennem skoletiden, f.eks. ved en årlig temauge, hvor emnerne varierer alt efter børnenes alder. Således kan vi sikre, at børnene er rustet til at agere inden for netop de problemstillinger, der er til stede i deres aldersgruppe.

Det er på tide, at indholdet af og rammerne for børnenes digitale dannelse bliver klare og konkrete. Kun sådan kan vi sikre at børnene har den viden om lovgivning, grænser og rettigheder, de skal bruge i den digitale verden. Vi må ikke længere lade dem sejle deres egen sø.