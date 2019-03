Medarbejdere om den største fyringsrunde i AAU's historie: Fyringer ødelægger arbejdsmiljø, uddannelser og forskning

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Besparelser ved Aalborg Universitet har her i januar givet sig udslag i 107 varslede afskedigelser, hvoraf de fleste nu i marts er effektueret, plus et utal af frivillige fratrædelsesordninger, aftaler om nedsat tid, og stop for stillingsforlængelser – den største fyringsrunde i Aalborg Universitets historie.

SKRIBENTER 15 medarbejdere ved Aalborg Universitet Poul Houman Andersen, professor, Institut for Økonomi og Ledelse. Christian Kaarup Baron, lektor, Center for Biovidenskab og Teknoantropologi, Institut for Kemi og Biovidenskab. Ole Busck, lektor, Institut for Planlægning, Fællestillidsrepræsentant for VIP i DM samt næstformand i Hovedarbejdsmiljøudvalget. Jesper Lindgaard Christensen, lektor, Institut for Økonomi og Ledelse. Fælles tillidsrepræsentant for DJØF-VIP på Aalborg Universitet . Meg Duroux, lektor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Leder af Laboratoriet for Cancerbiologi, Biomedicin, Aalborg Universitet. Medlem af Studienævn for Medicin. Morten Ejrnæs, lektor emeritus. Tidligere observatør (DJØF) i Fakultetssamarbejdsudvalget på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, bestyrelsesmedlem i AC-klubben på AAU i København. Hans Hüttel, lektor, Institut for Datalogi. Suppleant for tillidsrepræsentant for DM. Medlem af Studienævn for Datalogi. Søren Rudbæk Juul, lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. arbejdsmiljørepræsentant, medlem af Hovedarbejdsmiljøudvalget og observatør i Samarbejdsudvalget ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Martin Bak Jørgensen, lektor, Institut for Kultur og Globale Studier. Formand for Studienævnet for Tværkulturelle Studier, Forskningskoordinator for CoMID. Preben Horsholt Rasmussen, lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Tillidsrepræsentant på Det samfundsvidenskabelige Fakultet for DM. Medlem af fakultetets Samarbejdsudvalg og af instituttets Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg. Lars Rosgaard Jensen, lektor, Institut for Materialer og Produktion, Tillidsrepræsentant for IDA, Næstformand i samarbejdsudvalget for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige fakultet, medlem af hovedsamarbejdsudvalget. Jens Kirk, Lektor, Engelsk og hovedområde, tillidsrepræsentant (dm) for humaniora. Lone Stub Petersen, lektor, Institut for Planlægning. Janne Seeman, professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Leder af Center for Organisation, Manangement og Administration (COMA). Trine Schultz, lektor, Juridisk Institut. Formand for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Vis mere

Fyringerne har haft alvorlige konsekvenser for de fyrede og har medført et direkte tab af viden og kompetence til skade for uddannelse og forskning.

Der er skabt usikkerhed for de fast- og løstansatte på både kort og på langt sigt.

Universitetets tværfaglige forskning risikerer at blive uden humanistiske og samfundsfaglige indslag, men også den teknisk-naturvidenskabelige del reduceres, idet forskning og uddannelser med et bæredygtighedsperspektiv skæres bort.

Der skabes en ond cirkel, der kan medføre yderligere udsultning af universitetets fakulteter

I AAU’s årsrapport for 2017 fra april 2018 står der: »Universitetet er i en positiv økonomisk situation, som gør det muligt at investere betydeligt i forskellige strategiske indsatser, der skal styrke universitetet og dets bidrag til omverdenen i de kommende år, samtidig med at finanslovsbevillingerne fortsat er stramme og løbende strammes yderligere«.

Trods denne optimistiske konklusion meddeler ledelsen uden varsel i november 2018, at der skal spares 67 mio. i 2019, at uddannelsesindtægterne falder yderligere i 2020, og at der derfor formentlig skal fyres mere end 30 medarbejdere. Der bliver ikke givet nogen forklaring på, hvordan den positive økonomiske situation 6 måneder senere er vendt og nu kræver store nedskæringer.

Resultatet er foreløbig 6 lukkede uddannelser, lokalemæssige indskrænkninger, reduktioner i konference- og kursusdeltagelse mv., seniorordninger og frivillige aftrædelsesordninger og 107 afskedigelser.

Udmøntningen af besparelserne har skabt utryghed, usikkerhed, nervøsitet og hos en del medarbejdere frygt for åbent at udtrykke kritik af ledelsen og endelig apati, chok, raseri eller sammenbrud blandt dem, der har fået at vide, at de er »påtænkt fyret«.

Ingen forklaring på, hvorfor man ikke langt tidligere meldte ud, at man som følge af helt forudsigelige reduktioner af indtægter, herunder omprioriteringsbidrag, ændret taxametertilskud og dimensionering af studier, skulle afskedige for at kunne spare 67 mio. kr. i 2019-budgettet og opnå yderligere besparelser i budget 2020.

En stor del af problemerne, især for nogle af fakulteterne, består i, at ledelsen har indført en ny budgetmodel, som omfordeler fakulteternes indtjening, hvilket især rammer de undervisningstunge fakulteter, så Det Samfundsvidenskabelige og Det Humanistiske Fakultet bliver særlig hårdt ramt i 2019 og fremover.

På alle fakulteter vil der efter afskedigelserne være færre ressourcer til at udarbejde ansøgninger om eksterne midler – en voldsomt arbejdskrævende indsats. Afskedigelser og deraf følgende travlhed med at opretholde undervisningen, når der opstår huller på grund af de fyrede medarbejdere, giver ikke plads og energi til at lave ansøgninger.