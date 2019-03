Grimme ord, vold og hærværk hører ikke hjemme i Klimastrejken

Ingen vold, ingen hærværk, ingen skrald, ingen profit, ingen had, lavt CO 2 -fodaftryk og henvisninger til videnskaben er Klimastrejkens retningslinjer grundlagt af Greta Thunberg.

Bevægelsen Klimastrejke har gjort sig bemærket i de seneste par dage, på godt og ondt. Det gode er, at verden aldrig før har set så stort et fælles engagement for at takle klimakrisen, og at Danmark klart og tydeligt har meldt sig på banen.

Tak i øvrigt til alle, der har været med til at gøre 15. marts så stor og positiv en oplevelse for så mange. At vi helt lokalt her i København har oplevet et par mindre gode hændelser, skal ikke have lov at tage fokus fra sagens kerne eller fra tusindvis af elevers gode oplevelse.

Det drejer sig om noget vandbaseret maling (ikke spraymaling, som ellers florerer) på nogle få af de nye granitsten på Christiansborg Slotsplads samt nogle grimme ord møntet på vores statsminister af en person, der misbrugte vores scene og tillid til det formål. Begge dele blev kaldt ud med det samme af vores værter, stoppet og undskyldt for.

Det er blevet slået fast, at grimme ord ikke hører hjemme i Klimastrejke-regi

Klimastrejke har siden været ude på alle vores kanaler og gentage en oprigtigt følt undskyldning for hændelserne. Stenene er atter blankpoleret, regningen er på vej, og det er blevet slået fast, at grimme ord ikke hører hjemme i Klimastrejke-regi.

Klimastrejke arbejder ud fra nogle retningslinjer lagt af Greta Thunberg, som har sat en standard for klimastrejker i Danmark: ingen vold, ingen hærværk, ingen skrald, ingen profit, ingen had, lavt CO 2 -fodaftryk, henvisninger til videnskaben.

Vi indfrier retningslinjerne efter bedste frivillig evne. Mange klimastrejker giver ordet til deltagerne, med en forventning om at retningslinjerne overholdes. Derfor ærgrer det os dybt, at nogle få har benyttet chancen til at få fokus væk fra klimakrisen og håbet for en grøn fremtid.

Det ærgrer os, når disse få tilfælde omtales som det bærende udtryk for klimastrejkerne. For det er ikke tilfældet.

Sigurd Zielinski Djurup (SZD) har taget de mest negative ting med sig i sin udlægning af klimastrejken 15. marts. Det er ærgerligt, men meget subjektivt. Øvrige deltagere giver udtryk for, at de på dagen oplevede håb, sammenhold og inspiration.

Det ærgrer os dybt, at nogle få har benyttet chancen til at få fokus væk fra klimakrisen og håbet for en grøn fremtid

Klimastrejkerne er en hidtil uset grad af mobilisering. Vi er overvældede over den store tilslutning, som giver os og omverdenen et klart signal om, at der er en folkestemning for højere klimaambitioner fra vores folkevalgte.

Klimakampen byder på mange forskellige opgaver. Vi glæder os til, at SZD tager teten på sin egen måde for at imødekomme menneskehedens største krise. De tiltag, han sætter i gang, kommer til at appellere til nogle helt andre end dem, vi har nået ud til, og det er dybt nødvendigt.

Vi har dog inviteret SZD til et møde hos os for at drøfte klimastrejken. Han er velkommen til at deltage og bidrage med de mangler, han finder hos os, eller bare give feedback. Vi må erkende, at vi er ret kede af, at SZD i samme debatindlæg nævner en helt anden hændelse, nemlig det, der skete på Ørestad Gymnasium. Den historie er der også delte meninger om og har i øvrigt ingen forbindelse til Klimastrejke.

Vi har fået megen ros for, hvordan vi håndterede vores udfordringer. De tre afholdte klimastrejker har været en altovervejende positiv oplevelse. Ingen er kommet til skade, selv helt unge børn har haft en god oplevelse, og vi har ryddet op efter os selv (undtagen en smule professionel rengøring, som betales af Den Grønne Studenterbevægelse).

Ikke mindst er mange tusind deltagere gået hjem med en følelse af at have fået deres stemme hørt.

I fredags har vi allesammen gjort en forskel. SZD’s oplevelse til trods.

Vi glæder os til at komme videre og at arbejde med vores mål: at sikre en ambitiøs klimaindsats og en stærk klimalov, der sikrer klodens og fremtidige generationers ve og vel. Her vil vi gerne invitere alle med for at sikre, at vi når bredt ud, og at flest mulige får den bedste oplevelse.