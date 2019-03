Gymnasielev oplevede klimastrejken som et grænseoverskridende råbekor: »Vi får ikke en klimalov ved at kalde Lars Løkke Rasmussen fascist«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg er blevet slået med en stor sten oven i hovedet. Det føles i hvert fald sådan efter fredagens verdensomspændende klimastrejke. Jeg har en konstant ringen for ørerne, og mine tindinger er ved at sprænges. Samtidig har jeg utrolig dårlig samvittighed efter at have skreget med på dårligt formulerede kampråb uden andet indhold end alt for voldsomme styrkemarkører. Hvad jeg primært tager med fra klimastrejken, er billige fornærmelser og negative tilråb.

Selvfølgelig handlede strejken om et utrolig relevant og verdenstruende problem, og jeg synes, at det er sindssygt vigtigt at bruge sin stemme til at fortælle alverdens politikere, at vi bliver nødt til at handle. Det er derfor også på sin plads at sige tak til alle, der har ydet en indsats for at få stablet det på benene. At jeg alligevel går skuffet fra Christiansborg, skyldes den tone og det uproduktive sprogbrug, jeg lagde øre til undervejs.

Jeg er led og ked af, at den udvikling, som vi ellers virkelig har brug for, bliver forhindret af dårlig kommunikation

Jeg vil generelt ikke kalde mig selv sart, men når en mand bliver kaldt ’fed idiot’ og ’fascist’ over et lydanlæg, så hele København kan høre det, synes jeg altså, at grænsen er overskredet. Denne mand var i øvrigt vores nuværende statsminister, der måtte tage imod lidt af hvert, da han efter efterspørgsel fra arrangørerne trådte op på scenen til strejken og sagde et par ord. Han blev da også afbrudt op til flere gange, da folkemængden konsekvent startede kampråb som ’Lars, gå hjem’ undervejs i hans tale.

Vi stod som lemminger i en kæmpe flok, fuldstændig magtesløse, hvor hvert et råbekor bredte sig som en løbeild, uden at nogen egentlig tænkte over, hvad de gentog. Jeg er måske ikke den store tilhænger af statsministerens politiske beslutninger, men man kunne i det mindste lade ham tale ud. Jeg er fuldkommen enig i, at der skal skabes en form for samfundsudvikling, men er kaldenavne og psykisk pres virkelig måden at gøre det på? Der er ingen tvivl om, at vi hurtigere ville kunne stoppe global opvarmning, hvis vi satte mundkurv på alle, der sagde os imod, men spørgsmålet er, hvilken slags samfund vi gerne vil ændre på. Nu skal det ikke lyde, som om politikere er helgener, for de er en kæmpe del af problemet. Vi lever generelt i en verden, hvor kritik af andre og deres ideologi har højere status end konstruktiv argumentation og en ordentlig politisk tone. To boksere, der sviner hinanden til inden en boksekamp, er ikke meget ulig to politikere, der i ’Debatten’ på DR 2 kritiserer hinanden inden en valgkamp.

Hvis man tænker sig om, kan man jo godt regne ud, at den optimale måde at argumentere på ikke er at skændes, tale grimt og trække meninger ned over hovedet på hinanden. Alligevel sker det gang på gang, ikke kun på Christiansborg, men også i det øvrige samfund.

Den tyske filosof og sociolog Jürgen Habermas foreslår, at man for at få en produktiv diskurs tilstræber fire ting. Forståelse: Man bliver nødt til at lære at forstå og ikke vinde samtaler. Sandhed: Man må snakke om ting, som alle parter mener eksisterer (det vil for eksempel være svært at snakke global opvarmning med Trump). Rigtighed: Man skal ikke lægge låg på sine værdier, man må fremføre dem uden forbehold. Oprigtighed: Man bliver nødt til at kunne bakke sine meninger op med hele sit hjerte. Hvornår har en debat i Folketinget sidst kunnet opfylde alle disse fire parametre?