Studerende: Politikerne har via deres ord opildnet til terror

Lad os ikke narre os selv, vi ved jo, at det før eller senere også sker i Danmark.

Vi har alle sammen hørt om terrorangrebet i byen Christchurch i New Zealand, hvor en højrefløjsterrorist skød og dræbte mindst 51 bedende muslimer i to forskellige moskeer.

For mig har efterdønningerne på episoden været meget blandede. Mange politikere, borgere og berømtheder tager som forventet i fællesskab, afstand fra det koldblodige angreb.

Således vil vi i nogle dage tage afstand, tænde et lys, bede en bøn, skændes om våbenloven, og heftigt diskutere, hvilken avis, der kaldte episoden for ’Gunman’, og hvem der brugte ordet ’terrorangreb’. Disse diskussioner er altid relevante, men også ekstrem trættende i længden. Det eneste, jeg som muslimsk borger tænker på, er, hvornår sker det mon i Danmark?

Når vi har accepteret, at muslimer er parasitter, mordere, voldtægtsforbrydere, pædofile, og uintegrerbare, så skal vi ikke forarges eller være overraskede, når ordene forvandles til handling

I årtier har politikere brugt stigmatiserende, nedværdigende, demotiverende, dehumaniserende og til tider direkte racistiske ord mod muslimer i almindelighed. Når vi har accepteret, at muslimer er parasitter, mordere, voldtægtsforbrydere, pædofile, og uintegrerbare, så skal vi ikke forarges eller være overraskede, når ordene forvandles til handling.

Lad os være helt ærlige. Retorikken og den hadske lovgivning imod det muslimske mindretal bliver ikke bedre i fremtiden. Det er en lavine, som ingen ende har. Den accelereres og forværres hvert eneste år. Det, som forargede os i nullerne, er mainstream i dag.

Læser man terroristens manifest, kan man læse, at han udførte handlingen, fordi han mente, at muslimer får for mange børn, at de invaderer Europa, at immigrationen skal begrænses, at den vestlige civilisation skal reddes, og at multikulturalismen vil være Vestens fald.

Et tankesystem som er helt almindeligt hos mange politikere. I Danmark ville terroristen sågar have været en indflydelsesrig politiker og meningsdanner, en såkaldt Islam-/indvandrerkritiker. Man kunne næsten forveksle hans skriverier med Kasper Støvrings kritik af multikulturalismen og muslimernes kultur.

Min pointe er, at det, som terroristen egentlig skrev, og som var bevæggrund for hans handlinger, er holdninger, som en lang række politikere opponerer på i Danmark. Politikerne har via deres ord indirekte opildnet til terror. De har hentet terrorens fakkel, tændt ilden, og pustet til den. Og nu brænder vi alle.

Derfor er jeg bange for, at danske moskéer heller ikke går fri for dette vanvid.

Så i stedet for at vi hovedløst fortsætter med at fokusere på våbenlov og semantik og lader, som om terrorangrebet udsprang fra et vakuum uden nogen former for årsager. Så lad os kigge indad og ændre den måde, vi tiltaler vores egne borgere på.

Det er, hvis vi virkelig er ærlige, når vi siger, at vi gerne vil løse udfordringerne i samfundet. Ellers kan alle vores bønner, afstandtagen og hashtags i forbindelse med dette terrorangreb kun tolkes som populistisk stunt, uden substans.