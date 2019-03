Samlet sektor slår alarm: Udhuling af VUC får konsekvenser for social mobilitet

Hvis politikerne mener, at alle skal have lige adgang til uddannelse, skal de handle nu.

Voksne, som af forskellige årsager ikke gik den lige vej i uddannelsessystemet, får i fremtiden langt sværere ved at få en ny uddannelsesmulighed på landets Voksenuddannelsescentre (VUC). Centrene er nemlig presset i bund.

Otte undervisningssteder lukker i 2019, og flere risikerer at følge efter de kommende år, hvis ikke politikerne griber ind. Sektoren har sparet 1,6 mia. kr. siden 2016, og konsekvensen er bl.a. fyringer af lærere og mindre tid til at hjælpe den enkelte kursist. Det er resultatet af besparelserne i de årlige omprioriteringsbidrag på 2 procent, som regeringen vil videreføre til 2022, og øvrige besparelser, som politikerne har valgt at pålægge VUC for at kunne finansiere reformer andre steder i uddannelsessystemet.

Situationen er dybt alvorlig, og den rammer voksne i alle aldersgrupper

Samtidig med besparelserne har politikerne besluttet at flytte dele af VUC’s tilbud til andre institutioner. Almen voksenuddannelse for unge under 25 år flyttes fra VUC til den nye forberedende grunduddannelse (FGU). Erhvervsskolerne får mulighed for at udbyde almene fag fra VUC, og professionshøjskolerne får mulighed for at udbyde fag fra VUC på gymnasialt niveau.

Situationen er dybt alvorlig, og den rammer voksne i alle aldersgrupper. Unge forældre, som ikke fik færdiggjort en uddannelse. Gruppen udgør halvdelen af VUC’s kursister på AVU og HF. Voksne, der i grundskolen af forskellige grunde ikke magtede at få taget deres afgangseksamen. Andre voksne, som har flere afbrudte uddannelsesforløb med i bagagen, og nogle kæmper samtidig med forskellige problemstillinger i deres liv. Tosprogede, der har brug for at forbedre deres danskkundskaber og øvrige almene kompetencer.

Alle grupperne er repræsenterede blandt de ca. 100.000 personer, der hvert år modtager undervisning i VUC’s særlige voksenpædagogiske miljø på 84 afdelinger rundt om i landet. At kursisterne får udbytte af undervisningen og det særlige undervisningsmiljø er tydeligt. Syv ud af ti kursister i den almene voksenuddannelse er i beskæftigelse eller i gang med videre uddannelse seks måneder efter, de har afsluttet deres uddannelse på VUC.

Det er denne uddannelsespolitiske succes, politikerne er ved at udhule. Ikke alene er det et tab af omfattende økonomiske, sociale og demokratiske dimensioner for samfundet, men især for de mange – cirka 10 procent af befolkningen – som ikke er gået den lige vej gennem uddannelsessystemet på grund af forskellige omstændigheder i deres liv. Det er disse mennesker, VUC-lukninger fratager muligheden for at bryde uddannelsernes negative sociale arv. Disse 10 procent udgør den gruppe, der har allerhårdest brug for uddannelse samt en ny mulighed på VUC for at kunne udnytte deres potentiale i samfundslivet, på arbejdsmarkedet eller komme videre i uddannelsessystemet.

Hvis politikerne står ved ordene om, at alle skal have lige adgang til uddannelse og livslang læring uanset baggrund, så skal de handle nu, stoppe besparelserne og geninvestere i sektoren, så kvaliteten i undervisningen sikres. Vi kan ikke vente længere.