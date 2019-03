Psykisk vold: I dag bliver groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd ulovlig

Det er også vigtigt, at politiet og andre fagpersoner bliver klædt ordentligt på til at håndtere sager, der vedrører psykisk vold. Derfor er der bl.a. iværksat en række tiltag i politiet, som skal sikre, at ofre for psykisk vold bliver mødt af politiet på en professionel og omsorgsfuld måde.

Der er tale om et historisk skridt – og dermed også om ny juridisk grund. Se blot, hvordan det i debatten om psykisk vold er føget med forkerte påstande om, at det nu bliver kriminelt at sende sit barn ind på værelset, at ignorere sin samlever under en samtale eller at gå hårdt til hinanden i en diskussion.

Det er ikke nogen hemmelighed, at psykisk vold er en forbrydelse, som meget ofte vil foregå inden for hjemmets fire vægge, og at der derfor kan være sager, hvor det kan være vanskeligt at løfte bevisbyrden. Det skal ikke afholde os fra at retsforfølge udøvere af psykisk vold og straffe dem med op til tre års fængsel.

På den måde vil voldsudsatte mænd og kvinder få mulighed for at opnå retfærdighed i vores retssystem. Eksemplerne fra debatten viser da også, at den psykiske vold ofte efterlader digitale spor – som eksempelvis sms’er eller chatbeskeder, hvor voldsudøveren udstikker kommandoer og ordrer.

Vidneudsagn vil ligeledes kunne skilde volden. Vi ser altså muligheder for at forfølge den psykiske vold og dermed også for at kunne sætte ind over for en voldsform, vi erfaringsmæssigt ved kan føre forfærdende ting med sig.

For ikke alene giver psykisk vold psykiske skader. Psykisk vold har også vist sig ofte at gå forud for fysisk vold, og meget tyder på, at der i sager med partnerdrab og børnedrab også har været en forudgående psykisk vold. Den viden må og skal vi handle på.

I dag er altså en milepæl. For det arbejde, som organisationerne på området har stået i spidsen for gennem vedvarende støtte til dem, der er stået frem og har fortalt deres historie, og for en en utrættelig evne til at sætte fokus på en vigtig dagsorden.