Mor til børnehavebarn efter kaotisk indkøring: Vi vil ikke lægge børn til velfærdsstatens nedskæringseksperiment

Min datter skal nok klare sig, for vi skal som familie nok kompensere for, at hendes institution har knappe resurser. Men hvad gør vi med alle de børn, der ikke har mulighed for korte dage og tryghedsskabende voksne derhjemme?

»Skal du gå nu, mor«, spurgte hun ængsteligt og klemte min hånd, da vi trådte ud på legepladsen i børnehaven.

Hun var 2 år og 9 måneder gammel, på anden dag under indkøring. Planen var, at jeg skulle gå en times tid eller to, imens hun legede lidt på stuen med de nye venner og søde pædagoger. Men der var sygdom hos personalet, også i dag. Ingen tog imod, da vi ankom, så vi fandt selv ud på legepladsen. Her var alle sendt ud i støvregnen, vel sagtens for at give den stakkels unge vikar en slags overblik.

Jeg spejdede desperat efter en kendt voksen, imens jeg over for barnet lod, som om alt var fint. Bare rolig, lille skat, jeg passer på dig. Måske kunne vi genkende et barn, hun før havde leget med, tænkte jeg og kiggede rundt. Intet held.

»Skal du gå nu, mor«, spurgte hun igen.

»Nej, skat, det skal jeg ikke, jeg bliver hos dig«.

Hun åndede synligt lettet op. Jeg ringede til hendes far og sagde, at han måtte aflyse sit møde på arbejdet og blive hjemme hos lillebror. Jeg skulle ingen steder. Dér, ovre på den anden side af gården, spottede jeg en pædagog og et barn fra vuggestuen. Begge børn lyste op, da de så hinanden. Gudskelov.

»Det bliver altså lidt koldt, når jeg tisser i bukserne, mor«, sagde hun bedrøvet. Det var fjerde dag under indkøringen. Der var stadig sygdom hos personalet, og hun havde tisset i bukser og flyverdragt hver dag i børnehaven indtil nu. Eller på hjemvejen, fordi det viste sig, at hun havde holdt sig det meste af dagen.

»Hvorfor går du ikke ud på toilettet, eller beder en voksen om hjælp, når du skal tisse, skat?«, prøvede jeg.

Hun kiggede forundret på mig og så ned.

»Men mor, jeg kender ikke nogen af de voksne – og jeg ved slet ikke, hvor toilettet er«.

Jeg sank klumpen i halsen og lovede mig selv, at vi endnu en gang snakkede med de voksne om at hjælpe hende på toilettet.

»Hun var lidt ked af det igen i dag«, sagde morfar, da han havde hentet hende i børnehaven.

Hun havde gået der i en uge nu.

»Hun sad lidt for sig selv på legepladsen, men der var vist en medhjælper, som havde trøstet hende«, fortsatte morfar optimistisk.

»Jeg var lidt ked af det, mor«, sagde hun ved sengetid, da jeg spurgte til hendes dag.

»Det ved jeg godt, skat«, svarede jeg.

»Men så var der en sød voksen, som trøstede dig, ikke?« forsøgte jeg håbefuldt.

Hun svarede ikke først, men kiggede tøvende på mig.

»Jeg ved ikke, hvad han hedder«, konstaterede hun derpå tørt.

»Der var lukket på stuen, da jeg kom«, sagde min mand i telefonen.

Han havde lige afleveret. Det var anden uge i børnehaven og skolernes vinterferie. Pænt havde vi meldt ind, at vi gerne ville komme.

»Men jeg fandt en anden stue med børn, og så var Elsebeth fra vuggestuen også derinde, tror du ikke, at det går?«, spurgte han tøvende.