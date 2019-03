Henrik Marstal: Guderne skal vide, at jeg har været træt af Radio24syv, men helt ærligt - kanalen kan da kun ligge i København

I et så lille land som Danmark er det fuldkommen afgørende at have så stærk og driftig metropol som muligt, hvis landet ellers skal kunne være en væsentlig stemme i det internationale samfund.

Og for at kunne være det, forudsætter det en konstant levende, offentlig samtale mellem meningsdannere, politikere, debattører og mange andre – en samtale, der kan holde alle borgere til ilden i den løbende forhanding om, hvad det er for et (verdens)samfund, vi her i landet ønsker os og vil arbejde for at realisere.

Det er indlysende, at en sådan samtale altovervejende må finde sted i hovedstaden. For det er her, alle disse mennesker primært bor eller i hvert fald har deres primære arbejdsliv. Det er ganske enkelt her, koncentrationen af magt og meningsudveksling er størst.

Radio24syv’s succes er et resultat af kanalens hovedstadstilknytning. En udflytning vil derfor ikke blot medføre en lang række opsigelser fra ansatte, der ikke har mulighed for at flytte med, men også medføre et enormt tab af levende kilder, der ikke uden videre kan tage til Fyn, Jylland eller Falster for at deltage i et indslag. Og uden ret mange gæster direkte i æteren bliver det godt nok en noget tam taleradio.

Den største taber ved en udflytning er dog ikke kanalen selv, men derimod lytterne – de lyttere landet over, der har følt sig beriget af Radio24syvs væld af programmer, men som nu må nøjes med en anden- eller tredjerangsudgave af kanalen. Det tror jeg helt, Dansk Folkeparti har glemt at tage med i overvejelserne.

Mit eget parti Alternativet arbejder ud fra en filosofi om, at Danmark skal være det bedste land for verden – det vil sige et land, der går forrest ved at inspirere andre lande med sine tiltag og stategier samt ved at påtage sig globalt lederskab på de områder, hvor det er muligt.