Konservativ politiker: Psykisk vold ødelagde mig som barn. Lad os hjælpe andre i samme situation bedre

Taget i betragtning, hvor meget viden vi har tilgængelig om overgreb og omsorgssvigt, er det ikke værdigt, at vores samfund er så dårligt til at hjælpe familier, der sidder fast i en umulig situation.

Jeg er vokset op i et hjem med psykisk vold. Jeg fik mad hver dag, jeg har aldrig fået tæv, og mit tøj var altid pænt. Alligevel endte jeg på børnehjem, hvor jeg boede dør om dør med incestofre fra alkoholiserede hjem med vold, og jeg blev vurderet til at være et af de børn, som var allerværst stillet.

I dag er jeg en voksen, velfungerende kvinde med et helt normalt liv, men der ligger en lang rejse og hårdt arbejde bag.

Psykisk vold er et voldsomt og invaliderende overgreb på identitet og livsførelse for ofre. Derfor vil jeg med mit indlæg gerne hejse flaget for dem, som ikke bærer noget ansvar og heller ikke kan tale deres egen sag, nemlig børn, som vokser op i hjem med psykisk vold.

Ved at sidestille fysisk og psykisk vold forpligter staten sig til at gribe ind, når mennesker ikke længere har styr på sig selv, og det får konsekvenser for dem, som lever i de nære relationer. Det kan være tilfældet, når man lever i et hjem med alvorlig alkoholmisbrug eller psykisk sygdom.

Med lov mod psykisk vold tilføjer vi hammeren til værktøjskassen, og det er et vigtigt redskab til at gribe ind, med indsatser til både offer og udøver

Faktum er, at man i dag er meget dårligt stillet over for psykisk vold i nære relationer, og det er så godt som umuligt at få hjælp inden for hjemmets fire vægge. Taget i betragtning, hvor meget viden vi har tilgængelig om overgreb og omsorgssvigt, så er det ikke værdigt, at vores samfund er så dårligt til at hjælpe familier, der sidder fast i en umulig situation.

Kritikere af det netop vedtagne lovforslag om psykisk vold påpeger det personlige ansvar til at frigøre sig for relationer med psykisk vold. Her kan man jo spørge sig selv, hvorvidt vi ønsker et samfund, der ekskluderer en gruppe af mennesker, som reelt er syge, ude af stand til at tage vare på sig selv, og som har brug for hjælp. Mest af alt fordi vi såre simpelt kan gå ind og støtte familierne som helhed.

Det er faktisk præcis her, at loven ikke nødvendigvis handler om ret og straf, men signalværdi i statens forpligtelse til at anerkende et overgreb. Regeringens indsats over for psykisk vold stopper ikke ved den nye lov. En indsats omkring ofre og udøvere kræver en række værktøjer, som gerne skal findes i et samspil mellem Servicelov, Sundhedslov og Straffelov.

Med lov mod psykisk vold tilføjer vi hammeren til værktøjskassen, og det er et vigtigt redskab til at gribe ind, med indsatser til både offer og udøver. Debatten om lovforslaget har vist, at en stor del af befolkningen ikke forstår forskellen på almindelige risici mellem mennesker og psykisk vold.

Jeg kan fortælle, at forskellen er der, og den er klar. En markant forskel på almindelige hverdagsproblemer og psykisk vold er systematik over tid.

Systematik er en markant eskalering af aktiviteter, og det er her, det alvorlige overgreb sker. Skal vi tale om domsfældelse, så er det også i systematikken, at bevisførelsen skal finde sit grundlag. Du kan jo spørge dig selv, hvornår du sidst har gjort noget systematisk uden at efterlade spor.

Vi skal huske på, at statens fineste opgave at beskytte borgernes ejendom og person mod vold, undertrykkelse og overgreb. Vi er blevet klogere, og vi ved mere om overgreb i dag end tidligere, og derfor er det et helt naturligt skridt at tage i et civiliseret samfund.

Lov mod psykisk vold er en håndsrækning til mennesker, som står i en meget svær og fastlåst situation. Jeg ønsker en bedre hjælp til familier ramt af krise, end min familie fik, og derfor hilser jeg lov mod psykisk vold velkommen.