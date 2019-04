Skab ligestilling i Folketinget: Stem på en kvinde, især hvis du ikke har gjort det før

Tal fra Folketingsvalget i 2015 viser, at blot 55.000 flere stemmer på kvinder kunne have skabt ligestilling i Folketinget

Ved valget i 2015 faldt andelen af kvinder i Folketinget for første gang i mange år. Fra 39 procent ved valget i 2011 til 37 procent i 2015. Men hvorfor ikke være ambitiøse, hæve barren og gå efter 50 procent denne gang? Og sikre lige repræsentation i Folketinget?

Det spørger vi om i en ny kampagne, ’Stem på en kvinde’. Vi har sat gang i kampagnen af to grunde. For det første, fordi vi mener, at lige repræsentation er godt for demokratiet, da det vil afspejle befolkningen bedre. Det synspunkt deler vi med mange danskere.

For det andet, fordi vi vil have flere kvinder til at gå ind i politik. I dag er for få kvinder medlemmer af politiske partier, og for få kvinder kandiderer til politiske poster. Hvis vi sikrer lige repræsentation i Folketinget, kan vi vise piger og kvinder, at magtens rum også er for dem.

Og ikke nok med det: Vi kan måske få flere til at interessere for politik og sætte deres kvalifikationer og talent i spil – til glæde for vores samfund og demokrati.

Vores opfordring er derfor klar: Stem på en kvinde. Især dig, som ikke har gjort det før.

Vi har regnet på, hvor mange stemmer der rent faktisk kan sikre lige repræsentation. Baseret på tal fra 2015 kan vi slå to ting fast. For det første, at det nytter, at du stemmer personligt på en kvinde. I hvert fald i de fleste partier.

For det andet, at lige præcis din stemme kan vise sig at gøre en stor forskel. Tallene fra 2015 viser, at blot 55.000 strategisk placerede stemmer på kvinder dengang kunne have skabt ligestilling i Folketinget. Hver en stemme tæller altså. Også din.

Hvis du stadig ikke er overbevist og tænker: Nej, jeg vil ikke stemme på en kandidat, ’bare fordi’ hun er en kvinde. Til dig vil jeg sige: Det behøver du heller ikke.

Stem efter kvalifikationer og synspunkter OG stem på en kvinde. Det går fint hånd i hånd i 2019. Alle partier har nemlig dygtige kvinder opstillet – både kendte og knap så kendte. Tjek eventuelt længere nede på listen.

Godt valg!