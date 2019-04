Leder af Frelsens Hær-afdeling: Det er efterhånden bedre at være en bil end en socialt udsat ældre herre i Danmark

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

En 79-årig herre med stok og en sammenpresset rulletaske bevæger sig langsomt ned ad Helsingør perron. Det er skumringstid, og Kulturværftets bibliotek er netop lukket.

Han bevæger sig tungt op i Øresundstoget og finder en ledig siddeplads. Han er på vej mod Københavns Lufthavn, hvor han skiftevis vil opholde sig i lufthavnens venterum og i Øresundstogets hårde sæder hele natten.

For et par nætter siden blev han rullet, og nogen stjal hans bæltetaske med kørekort, pas og enkelte kontanter. Manden er hjemløs, kastebold mellem kommuner, som helst vil fraskrive sig ansvaret for ham. Han føler sig aflyttet og forfulgt. Han er besværlig, når han føler, at nogen vil tage selvbestemmelsesretten fra ham.

Han kommer tre dage om ugen i Frelsens Hærs værested Regnbuen i Helsingør. Han får vasket tøj, nogle gange et bad, og så får han varm mad.

Da Frelsens Hærs grundlægger, Willian Booth, begyndte sit arbejde i Øst-London og i 1890 skrev den socialkritiske bog ’In the darkest England and the way out’, beskrev han englænderne, der var på bunden af det engelske samfund. Han opererede med ’Droskeprincippet’. Han beskrev, at hvis en hest, der trak en droske, styrtede omkuld, ville hesten straks blive taget op, blive hjulpet tilbage i stalden, fodret og blive hjulpet på fode igen. William Booth påpegede, at når en mand dejsede omkuld, var der ingen hjælp at få. Levevilkårene var bedre for faldne heste end for faldne mænd.

Vi lever ikke på en øde ø, og vi er afhængige af hinanden

Per 31. marts 2018 fortæller FDM bilstatistik, at der findes 3.002.889 køretøjer i Danmark, heraf 2.547.513 personbiler. Der bygges nye motorveje og garager, ikke til én bil, men til flere per husstand. Der er lige vedtaget millioner kroner til motorveje, og tempoet i trafikken i storbyerne er så langsomt, at det er hurtigere at cykle, hvis man ellers kan få luft.

Vi er næsten derhenne, hvor vilkårene er bedre for biler af blik og metal end for en større og større flok mennesker af kød og blod. Hvad er der brug for i de næste 10 år? Kommunerne er pressede og kan ikke løfte opgaven. Det står klart for enhver, der har været i forbindelse med deres kommune.

Der er brug for mennesker, pensionsfonde og kapitalfonde (hvis der er nogle tilbage på danske hænder), der kan og vil bygge og investere i boliger, der kan betales af folk med små indkomster. Det er ikke noget, der kan give overskud og profit, men det handler om samfundssind og næstekærlighed. Det er ikke prestigebyggeri, men sund fornuft og rettidig omhu. Vi lever ikke på en øde ø, og vi er afhængige af hinanden.

Glemmer vi den stigende udsatte gruppe i Danmark, skaber det blot endnu mere angst og usikkerhed for alle. Lad os måle fremtiden ud fra ’bilprincippet’. Er det bedre at være en bil end en 79-årig herre i de kommende 10 år?