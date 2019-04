Organisation rådgiver forvirret ung mand: Det er mændene selv, som skal skabe en ny maskulinitet - ikke feminister

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Lukas Lunøe stiller i Politiken et uhyre vigtigt spørgsmål. Det meste af snakken efter metoo-kampagnen har gået på, hvad især mænd ikke må, og hvad de gør forkert. Opråbene har udelukkende været berettigede, men hos rigtig mange mænd verden over efterlader de et væsentligt tomrum i forhold til, hvordan man kan forholde sig som mand. Og det er et sårbart spørgsmål, Lukas Lunøe stiller. Et spørgsmål som ikke mange tør stille.

For mange synes svaret på spørgsmålet at være enkelt. Lukas skal bare opføre sig ordentligt. Alle mænd skal bare begynde at opføre sig ordentligt. Men hvis svaret var så enkelt, ville vi ikke have haft et ’metoo’ til at begynde med. De forstår ikke, hvorfor det er så svært for mange mænd at navigere i en post-’metoo’ verden, men ligesom vi mænd aldrig helt vil kunne forstå erfaringerne fra kvinder, er det omvendte også tilfældet.

Mænd bliver socialiseret fra barnsben til at agere på bestemte måder, også i nattelivet. Det er ikke at tage ansvaret fra krænkerne, men det er en forklaring på, hvorfor forandringen er svær for mange mænd. De strukturer, der har ligget til grund for metoo-kampagnen, er kompliceret. Måderne, hvorpå kampagnen har udspillet sig, har været mangeartede. Kvinder, mænd og feministers opråb og vidnesbyrd har været enormt forskellige. Det er naivt at tro, at løsningen på problemet er enkelt.

Lukas Lunøe påpeger, at vi nu er kommet til et punkt, hvor feminister skylder ham og alle mænd at fortælle dem, hvordan de så skal opføre sig. Men her vil man kunne argumentere for, at han tager fejl. For det første er det historisk set en klassisk respons, at den privilegerede spørger den mindre privilegerede, hvilke forventninger personen har - hvordan personen gerne vil behandles - hvad der til tider kan opleves som om, der bedes om noget, der er svært at give.

Vær opmærksom på, at ingen kan tale på en hel gruppes vegne. Det kan hverken du eller de feminister, du ikke forstår

Dertil indleder Lukas Lunøe sit indlæg med, at »feministerne skylder« ham og andre unge mænd en forklaring. Sidst i sit indlæg, skriver Lukas »vi feminister«. Det er en fordel, at Lukas anerkender sin egen positionering. Et endnu stærkere træk kunne være at starte sit indlæg med at skrive ’vi’ - ligesom indlægget afsluttes. Én problemstilling, der er en grundlæggende udfordring, når vi taler om køn, feminisme eller privilegier, er at det er svært ikke at italesætte ’os’ versus ’dem’. Ligesom når det drejer sig om at skabe forandring hos en gruppe mennesker, for eksempel i en virksomhed, efterspørges der konkrete handleforslag.

Generelt set vil det være værd at opsøge podcasts, artikler, dialoger og historiske skriv, som kan være med til at skabe en større forståelse for dem, man søger at forstå. I stedet for at forvente, at man får leveret en konkret beskrivelse af adfærd fra den gruppe, man gerne vil forholde sig respektfuldt til, kan det være effektfuldt selv at prøve sig frem og tjekke ind hos den, man kommunikerer med.

»Hvordan er det her at tale om for dig?«. »Hvad er dine erfaringer med den her situation?«. At forvente et specifikt svar eller handlingsanvisninger svarer til at efterspørge én adfærd, som vil efterleve behov, lyster og grænser på tværs af en bred gruppe. Det er ikke realistisk. Når nu vi alligevel er ved emnet, vil vi gerne give nogle forslag.

1. Lyt. Vær nysgerrig. Når nogen fortæller om en krænkelse, så er det en fortælling fra personen - ikke en anklage.

2. Hører du andre (uanset køn) lave sexistiske jokes eller lignende, så sig fra.

3. Vær opmærksom på, at ingen kan tale på en hel gruppes vegne. Det kan hverken du eller de feminister, du ikke forstår. På samme måde skal du ikke have dårlig samvittighed på vegne af hele dit køn. Men du skal tage ansvar og være med til at forandre den kultur, du har været med til at skabe.