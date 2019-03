Ung mand: Hjælp mig, feminister. Hvordan skal jeg opføre mig?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Efter #MeToo skylder feminister os unge mænd et svar på, hvordan vi nu skal opføre os. For selv om jeg er feminist – og selvfølgelig er jeg det – føler jeg mig fanget i en debat, hvor der er intet, som i intet, der minder om et rigtigt svar på, hvordan jeg som ung mand skal opføre mig i 2019.

Jeg er hvid, ung og mand, så mine privilegier fejler intet. Og jeg vil faktisk utrolig gerne afgive privilegier, men det er bare nytteløst, hvis der intet ud over skyld og skam er at sætte i stedet.

Intet godt kommer ud af, at mænd nu lige pludselig skal bruge et par hundred år i kollektiv skam

Når jeg har talt med mine drengevenner, svarer de fleste, at det jo ikke giver mening at være feminist, når feminister hader mænd.

Og det forstår jeg godt, at man kan komme til fejlagtigt at tro. For når man kun kritiserer uden at komme med løsninger, er det da klart, at man tror, at man hader et helt køn.

Historisk set har kvinder altid skullet skamme sig over alt muligt bavl – fra deres kindben til at få børn. Men vi skal huske, at der intet godt kommer ud af, at mænd nu lige pludselig skal bruge et par hundred år i kollektiv skam. I stedet for at skamme os over at være mænd bør vi finde en ny måde at opføre os på.

Min generation skylder sig selv at besvare spørgsmålet om, hvordan vi nu skal opføre os. Da jeg for under et år siden gik i gymnasiet, var jeg med til at afskaffe nomineringer som ’årets babe’ og ’årets sminkedukke’ til gallashowet.

Jeg var forarget over, at man havde priser, der især udstillede kvinder på den måde, og sammen med et par venner fik vi dem afskaffet.

Men der er lang vej endnu. Til dato har jeg stadig ikke mødt en pige, der ikke har en teknik for, hvordan hun håndterer, at en fyr sender hende dickpics. Og for dem, der ikke ved det, er et dickpic et billede af en mands kønsorgan.

Det er, for at sige det ligeud, en moderne form for blotning, som mange kvinder har vænnet sig til at blive udsat for og at håndtere.

Det indlysende svar er – sjovt nok – at det skal de mænd, der går så meget over stregen, lade være med, og alligevel tog jeg mig for nylig selv i at spørge nogle kvinder i en debat, hvad de tænker, at de kunne gøre ved det. Det er et mandligt privilegium, at kvinder, og ikke latterlige mænd, gøres til medansvarlige for latterlige mænds handlinger.

Så nej, der hersker ikke meget tvivl om, hvorvidt vi mænd er privilegerede. Det er bare en falliterklæring af dimensioner, at ingen feminister kan sige noget konkret om, hvordan vi mænd skal afgive vores privilegier, og hvordan vi så skal opføre os i stedet for.

Det er spild af tid at skulle have dårlig samvittighed på sit køns vegne, hvis vi ikke har nogen alternativer, der kan bruges til noget.

At vi mænd oftere er i bestyrelseslokalerne, på Christiansborg, i magtfulde politiske udvalg, i direktørlokalet og i hovedrollerne på film skyldes ikke, at mænd kan noget, som kvinder ikke kan, eller at mænd arbejder meget hårdere. Men det er simpelthen, fordi de er mænd.

Jeg mener, at jeg skylder at ændre dette, da jeg som mand ikke kan være bekendt over for mine tre søde kusiner, Clara, Juli og Cecilie, at de skal vokse op i en verden, hvor de er dårligere stillet, bare fordi de er piger.

Jeg er tilfældigvis en ung mand, og derfor bliver jeg bedømt mere positivt end unge kvinder, men det kan simpelthen ikke passe, at det skal være sådan.

Det ser bare ud, som om det er intet mindre end håbløst at ændre det, hvis alternativet er, at man som mand skal piske sig selv med skyld og skam.

Derfor skal vi feminister til at give nogle svar på, hvordan vi nu skal opføre os. Det ville klæde en bevægelse, som jeg er stolt af at være del af, en bevægelse, der for evigt har gjort os alle sammen friere.