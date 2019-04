Frank Jensen: København skal have mange nye almene ungdomsboliger

Det er min allervigtigste opgave som overborgmester at sikre et København, hvor der er plads til alle.

For nogle uger siden bragte Politiken en artikel, hvori Jakob Næsager (K) og Ninna Hedeager Olsen (EL) fejlfortolker mine ambitioner for almene ungdomsboliger i min plan for 12.000 nye ungdomsboliger i København. De tror, at jeg kun ønsker, at hver fjerde af disse boliger skal være almene.

Det ser ud til, at der har indsneget sig en misforståelse, og at kommunens generelle krav om, at hver fjerde ny bolig skal være almen, er blevet blandet sammen med målsætningen for antallet af ungdomsboliger.

Lad mig derfor rydde misforståelsen af vejen, for jeg tror, at vi her er meget enige: Står det til mig, skal langt over halvdelen af ungdomsboligerne være almene ungdomsboliger med lav husleje og til at betale for de unge. Det er rigtigt, at Københavns Kommune med planloven kan stille krav om 25 procent almene boliger i nye byområder. Det gør vi, fordi København skal være en mangfoldig by, hvor alle har råd til at bo. Derfor bidrager kommunen løbende til at opføre almene boliger, som er til at betale – også for folk med helt almindelige lønninger.

Min ambitiøse målsætning om flere almene ungdomsboliger kræver naturligvis, at mine politiske kollegaer vil være med

Det er på den baggrund, jeg ønsker, at der skal opføres 15.000 nye almene boliger frem mod 2031 ud af det samlede boligbehov på 60.000 boliger. Københavns politikere finder løbende penge til at støtte opførelsen af almene familie- og ungdomsboliger i budgetforhandlingerne.

Og her tegner der sig et tydeligt billede af min periode som overborgmester: I de budgetaftaler, der er indgået siden 2011, har der været en ligelig fordeling – målt på antal boliger – mellem almene ungdomsboliger og almene familieboliger. Dette spor vil jeg gerne følge i kommende budgetaftaler, så vi får endnu flere almene ungdomsboliger opført. Fortsætter vi ad dette spor, vil 50 procent af det forventede almene boligbyggeri på 15.000 boliger være almene ungdomsboliger. Det vil medføre, at 7.500 ud af de 12.000 nye ungdomsboliger bliver almene. Det svarer altså til, at mere end hver anden (hele 62,5 procent) af de kommende ungdomsboliger bliver almene!

Min ambitiøse målsætning om flere almene ungdomsboliger kræver naturligvis, at mine politiske kollegaer vil være med. Jeg håber, at Enhedslisten og Konservative vil sætte handling bag ordene og være med til at prioritere midler til flere almene ungdomsboliger i kommende budgetforhandlinger, for det vil jeg!

