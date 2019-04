Cand.mag.: Samuelsen kan slå et smut forbi vinkælderen i Vedbæk, når han har sat de unges uddannelser over styr

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Venstre, De Konservative og Liberal Alliance har deres borgerlige forpligtelser over for det velstående Danmark. Det kan ikke undre, at partierne går efter skattelettelser. Men når der siden 2015 er sparet over 20 milliarder på uddannelse for at finansiere skattelettelserne, kan man alligevel undre sig lidt. Vedbæk-direktøren sætter muligvis stor pris på at udbygge vinkælderen, men det er nok nærmere ordentlige gymnasier og universiteter, der fører landet i den rigtige retning.

Dansk Folkeparti støtter skattelettelserne, og får til gengæld sin anti-muslimske udlændingpolitik igennem. DF har heller aldrig været et parti med større interesse i uddannelse. Politik er jo alligevel bare følelser. »Med andre ord er vi alle født til at være ’eksperter’ i politik«, har partiets gruppeformand Peter Skaarup flere gange slået fast. Tak til ham for at gøre livet lettere for hans vælgere. Man skal ikke være bange for at få tænkerynker af DF’s politik.

Mon ikke Samuelsen slår et smut forbi vinkælderen i Vedbæk? Med skattelettelserne skulle der være råd til en ordentlig Bourgogne, som alle ved, man ikke får til under 1000 kroner

I 2021 er der frihøstet 12 procent af de danske gymnasier. Det svarer til, at man lukker over hvert 10 gymnasium. Bekymrer det ikke førnævnte Vedbæk-direktør, at han hver morgen sender sine børn afsted til en stadig ringere skole med pressede underviserer og årlige fyringsrunder. Hvem er mon næste lektor på skafottet? Enhver erhvervsmand kender da til begrebet ’burning platform’, hvilket længe har været vilkåret i uddannelsesverdenen - alle er i fare for at få kappet ansættelsen over.

Uddannelsesminister Tommy Ahlers understreger, at man er nødt til at se besparelserne i forhold til pengene, der er brugt i samme periode. »Der taler vi om et meget stort beløb på et par hundrede milliarder kroner, og tager du SU med, taler vi 350 milliarder kroner«. Den argumentation er rigtig god, den virker nemlig i alle sammenhænge. Sparer man 20 milliarder på ældrepleje, så skal man bare se det i forhold til den samlede pulje til de gamle. Sparer man 20 milliarder på sundhed, så skal man bare se de pakkede patientgange i forhold til, hvad der i forvejen er brugt på hospitalet.

Regeringen fortjener næsten en pokal. Og får den også. På de sociale medier uddeler LA’s formand Anders Samuelsen pokaler til sig selv. Én for hver skattelettelse hans parti har gennemført. Det er sjovt, eftersom pokal oprindeligt betyder drikkebæger. Mon ikke Samuelsen slår et smut forbi vinkælderen i Vedbæk? Med skattelettelserne skulle der være råd til en ordentlig Bourgogne, som alle ved, man ikke får til under 1000 kroner.

Det går godt i Danmark. Mange har spurgt, hvorfor der så ikke er flere penge til uddannelse? Men man kan ikke få svar på alt her i verden. I hvert fald ikke gode svar. Danmark er styret af en bizar alliance bestående af velhaverpartier og fremmedfjendske kræfter, som i fællesskab har slået en handel af for landet. Mere til de rigeste til gengæld for iskold indvandrer – og flygtningepolitik. Uddannelsesnedstrygning for mindretalshetz. Det er da et samarbejde, der vil noget!