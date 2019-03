Debattør udpeger 'integrationens skurke': Kan det virkelig passe, at den højreradikale krystalkugle aldrig tager fejl?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Integrationen er gået i stå, konstaterede integrationsminister Inger Støjberg og henviste til en katastrofal mangelfuld rapport, der ikke inkluderede de tusinder af velintegrerede indvandrere, som har dannet par med etniske danskere.

Læs om rapporten ’Analyse af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse’

Grænsekontrollen har beslaglagt 801 våben, hoverede Martin Henriksen (DF) på de sociale medier og undlod iskoldt at oplyse, at de beslaglagte genstande var slangebøsser, knive, pebersprays og gaspatroner - altså ingen skydevåben.

Muslimer kan ikke integreres, fastslog Kenneth Kristensen Berth (DF) i Folketinget, hverken i Danmark eller andre lande. Berth har kigget i den højreradikale krystalkugle, og den tager ikke fejl.

Jo, vi har problemer med at indlemme grupper af ikkevestlige indvandrere i det danske samfund, men helvede fryser til is, før løsningerne kommer fra Støjberg, Henriksen og Berth

Rå generaliseringer. Utilgivelige undladelsessynder. Sådan kan tilgangen til integrationen være hos landets øverste politikere. Jo, vi har problemer med at indlemme grupper af ikkevestlige indvandrere i det danske samfund, men helvede fryser til is, før løsningerne kommer fra Støjberg, Henriksen og Berth.

Den nye bog ’Æresrelateret social kontrol’ har en anden approach til integrationen. Bogens forfattere og antropologer, Bo Sørensen, Sofie Danneskiold-Samsøe og Yvonne Mørck, har i årevis feltforsket i minoritetsmiljøer.

»Et uundværligt redskab for alle fagpersoner, der dagligt sidder over for fortvivlede, voldsramte minoritetsunge, herunder homoseksuelle, som er klemt mellem dansk frihedskultur og mellemøstlig æres- og machokultur«, skrev Weekendavisen om bogen.

Her er noget, der batter. En bog, der kan gøre en forskel. Her er videnskabelige standarder og et ønske om at hjælpe minoriteten i minoriteten. Ingen berøringsangst, men konkret fokus på de problemer, som findes i visse muslimske familier. Ingen skæve undersøgelser, ingen udeladelse af fakta, ingen generaliseringer.

»Derfor begyndte vi at smadre Danmark« lyder overskriften på en af historiker Mikael Jalvings dommedagsklummer i Jyllandsposten. Vi må »standse ødelæggelsen af det eneste sted, danskerne og vesteuropæerne kan kalde deres hjem«. Så er man slået tilbage til start, hvis der skal arbejdes konstruktivt med integrationsproblemerne. Utallige klummer er det blevet til fra Jalving, med alle kanoner rettet mod landets muslimske mindretal, aldrig med fokus på fremskridt.

En anden markant skribent på JP er Morten Uhrskov Jensen. Han mener ikke, at man skal være bange for at tale om genetiske forskellige mellem danskere og andre kulturer. »Måske adfærd og dermed følgende opførsel og ønsker til tilværelsen genetisk set er forskellig fra gruppe til gruppe eller mindre forskelle alt efter gruppernes fremmedartethed«, skrev han 26. februar 2013. Den lader vi bare stå lidt.

Således to af de mest fremtrædende integrationskritikere på højrefløjen. Er det landets superintellekter som skal guide Danmark i rigtig retning?

Heldigvis kan vi igen vende blikket mod fagpersoner og andre, der hverken fisker i rørte vande eller til forveksling lyder som nazi-videnskab.

Mennesker, der dagligt arbejder med uledsagede flygtningebørn fra krigszoner. Virksomheder som fokuserer på at opkvalificere og ansætte folk med forskellig etnisk baggrund. Enhver, der arbejder med minoritetsskæbner på kvindecentre eller med forebyggende indsatser indenfor radikalisering og kriminalitet. De 100 julemænd, som kravlede over hegnet til udrejsecenter Sjælsmark og uddelte gaver til børnene. TV-værten Abdel Aziz Mahmoud og hans kamp for muslimske homoseksuelle. Forfatterinden Sara Omars gribende frihedstale.

De findes, integrationens helte. Mennesker, som uden publikum arbejder for at bygge broer. Ildsjæle, der sætter liv og lemmer ind for at gøre opmærksom på problemerne.

Skurkene findes også. Med moral og karakter så gennemflosset, at deres indvirkning på politik og folkestemninger får det til at løbe råkoldt ned ad ryggen.