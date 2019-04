I flere fængsler arbejder man terapeutisk med at genopbygge selvværd og stolthed, fordi man har for øje, at mennesket har brug for at bidrage til, og være en del af, et samfunds fællesskab. Det forhindrer man helt bevidst og systematisk i asylcentrene. Det er ukærligt, umenneskeligt, uværdigt, konventionsstridigt og i øvrigt også ukristeligt (arkivfoto fra Udrejsecenter Sjælsmark)