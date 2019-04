Cavling-vinder: Har vores politiske ledere mistet den sidste rest af intelligens?

De politiske beslutninger, vi som vælgere konfronteres med, vidner om et parlament uden sans for kvalitet og overblik.

Bedømt på de seneste ugers politiske debat styrer vi som folk mod den værst tænkelige valgkamp i mands minde: opslugt af hovsadiskussioner, reguleret af kynisme og mangel på vilje (og evne) til at tænke klart, når det gælder.

Først fik vi forleden oplægget til sundhedsreformen, hvor man med åbne øjne vælger at tage befolkningen som gidsel: Når du afgiver din stemme, stemmer du samtidig om kolossale ændringer af både din og alle dine medborgeres helbredssituation – selv om du er chanceløs i forsøget på at gennemskue, hvad planerne indeholder.

Lige efter blev vi konfronteret med oppositionens forslag om pensioner til alle de nedslidte – igen afleveret som valgtema til en forudsætningsløs vælgerskare og uden svar på selv de mest grundlæggende detaljer: Hvem, hvornår og hvor mange?

De svar havde Socialdemokratiet spolet til fordel for løftets brandaktuelle klang af storhed – som murbrækker for en kommende magtovertagelse.

Med disse to oplæg har de ledende kombattanter allerede sikret sig et land splittet i to, forvirring og uklarhed i alle sprækker og fuger. Hastværksarbejde, sjusk, uintelligens.

I de samme uger har vi oplevet Dansk Folkepartis fastholdelse af helt særegne og voldsomt kostbare projekter som opbygningen af en fangeø ved Møn, abrupt slagtning af landets mest succesrige radiokanal og en omfartsvej til redning af trafikplagede Mariager – indtil TV 2 dokumenterede, at der slet ikke var nogen trafik at omlægge.

Her mærkede man de første timer tydeligt tv-kanalens nervøsitet ved at fremlægge sine egne afslørende kameraoptagelser (af en komplet trafiktom by), og det kan kun skyldes et hårdt og intimiderende modspil det første døgn fra det samme parti, som i medieforliget fik decimeret Danmarks Radio og fjernet Radio24syv. Jo, man forstår de sidste public service-kræfters nervøsitet – selv med den største dumhed i kassen.

For de måbende seere stod kun ét spørgsmål tilbage med flammeskrift: Hvordan i himlens og nationens navn kan danske folkevalgte vedtage og fastholde så ufattelig uintelligente beslutninger?

Forleden udkom Politiken med afdækningen af, at landets skoleelever – med politikernes fulde viden og aktive (manipulerende) gennemførelse – har været udsat for nationale tests, der har kostet os millioner og atter millioner, men kun gjort alle involverede dummere.

Hvordan kunne det ske med et minimum af intelligens og samvittighedsfuldhed? Hvordan kunne den tidligere regering på sin side gennemføre et folkeskoleforlig, som enhver – uden for Folketinget – kunne se var imbecilt i sin beslaglæggelse af børnenes fritid?

Hvordan kunne en lang række ministre fra begge sider af salen i årevis fastholde et skattekontrolsystem (EFI), som enhver vidste var itu? Eller videreføre de fatalt fejlagtige vurderinger af folks ejendomme frem til i dag? Eller sælge et grønt energiselskab til hårrejsende underpris til en stor kapitalfond? Og fastholde en digital sundhedsplatform på Sjælland, som al faglig ekspertise igen og igen slår alarm over for?

Fortsæt selv listen ...

Det er her, en virkelig ildevarslende fornemmelse – af en mulig forklaring og et endnu værre fremtidsscenario – indfinder sig: Vore folkevalgte er simpelt hen ikke længere på omgangshøjde med almindelig dansk standard, når det gælder to helt afgørende evner i folkestyret: klar intelligens, der understøttes af høj moral for deres virke.

Faktisk stillede Gallup fra 1960 en lille håndfuld gange danskerne netop dét spørgsmål: Hvordan tror De vore politikeres intelligens/moralske standard er sammenlignet med befolkningens? – idet man kunne forvente, at et flertal af danskerne i særlig grad ville anerkende disse dyder hos landets udvalgte.