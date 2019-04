Studerende: Jeg håber, at Rasmus Paludan bliver denne generations Muhammed-tegning

Det er ikke alle, der forstår, hvor hellig Koranen er for muslimer. Da jeg var barn, fik jeg at vide, at man skulle kysse omslaget, når man var færdig med at læse i den. Jeg måtte aldrig efterlade den på gulvet. Andre bøger måtte ikke ligge oven på den. Jeg skulle bruge to minutter på en rituel vask bare for at få lov til at røre teksten med fingrene.

Paludan vælger netop at gøre det, han gør, fordi han ved, at man ikke kan provokere en muslim på en mere respektløs måde. Det er vildt provokerende. Tænk, at et voksent menneske, der ovenikøbet er uddannet jurist, på den måde kan te sig som et barn. Jeg har vitterlig svært ved at forstå, hvorfor nogen tager ham alvorligt.

Men jeg forstår endnu mindre, hvorfor nogle politikere, Politiforbundet og andre vil fratage ham retten til at demonstrere. Hvis små 26 millioner kroner om året er det, der skal til for at få dem til at sætte spørgsmålstegn ved nødvendigheden af ytringsfriheden, er det virkelig sølle. Man ønsker sig næsten tilbage til Fogh og co. De var i det mindste konsekvente.

Skal vi også til at spørge os selv, om det er millionerne værd, når PET beskytter Kjærsgaard, Khader og Stampe? Kan de ikke bare lade vær med at provokere, når det koster så mange penge? Det må aldrig være svaret. Og uanset hvad Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, mener, er det politiets ansvar at beskytte enhvers grundlovssikrede ret til at ytre sig.

For et par dage siden skrev jeg til min storebror og spurgte, hvad han tænkte om Paludan:

»Det er jo bare uopdragne børn, der bliver provokeret af en klovn,« skrev han.

Det opsummerer det egentlig meget godt.