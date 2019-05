Formand for Akademikerne afviser kritik: Det er godt at investere i lange akademiske uddannelser

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Suk, endnu en gang er der gået rindalisme i uddannelsesdebatten. Simon Tøgern, formand fra HK Privat, går i tirsdagens avis i brechen for, at færre skal blive akademikere, for at vi kan få valuta for uddannelsespengene. Men i iveren efter at tilgodese egne medlemmer overser han, at investeringer i akademiske uddannelser ikke sker for kun at give værdi for den enkelte, men også for vores arbejdspladser og for os alle sammen.