Danske Filminstruktører: Lukningen af Filmværkstedet er noget af det mest idiotiske, vi længe har hørt

Et af de mest fremtrædende arnesteder for ny dansk film, Filmværkstedet i København, risikerer at blive lukket til januar efter snart 50 år. Siden 1970 har Filmværkstedet været en rugekasse for dansk film. Det ser ud til at være slut nu, for Københavns Kommune ser sig ikke i stand til at bruge de 1,2 millioner kroner, der skal til, for at Filmværkstedet kan blive ved med at udklække instruktører som Lone Scherfig, Jon Bang Carlsen, Omar Shargawi, Jørgen Leth, Pernille Fischer Christensen, May el-Toukey, Mikkel Munch-Fals, Rasmus Kloster Bro eller Christina Rosendahl. Det er blot få fra den lange liste af instruktører, som har fået et kærligt skub i en branche, som er svær at finde fodfæste i.