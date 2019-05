Hvad ville der egentlig ske, hvis alle somaliere blev tvangshjemsendt?

Jeg forestiller mig, at Somalia kunne genopbygge nationen på under 10 år, hvis alle Vestens ressourcestærke somaliere blev tvunget til at rejse hjem. Her ville dansksomaliere så samle sig om rugbrød, koldskål og Kim Larsen.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Lad os lave et tankeeksperiment: I 2022 vedtager FN en resolution om, at alle indvandrere inden for to år skal vende tilbage til det land, de har et etnisk tilhørsforhold til. Tvangshjemsendelsen gælder alle indvandrere fra alle lande – også dem med statsborgerskab i deres nuværende land.