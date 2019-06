Dennis Nørmark efter det borgerlige Danmarks svækkelse: Vi skal genopdage det liberale menneske

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det borgerligt liberale Danmark er et mindretal på 5 procent. Den endelige reelle afmontering af et større borgerligt liberalt Danmark skete, da statsminister Lars Løkke Rasmussen, for egen vindings skyld, midt i valgkampen fortalte vælgerne, at man sådan set bare var en anden slags socialdemokrat. På plakater kundgjorde man ligefrem: ’Samme velfærd som socialdemokratiet – bare uden skattelettelser’. Lars Løkke Rasmussen friede til Mette Frederiksen og kastede dermed sine regeringspartnere under bussen i sidste øjeblik. Det nummer har 23,4 procent af befolkningens venstrevælgere altså valgt at belønne ham for.