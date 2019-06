Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Bioetiker: Ja, jeg vil have lov til at sætte spørgsmålstegn ved dyret på dit bord

Hvis du elsker at spise kød, har du et problem. For etisk set har du umådelig vanskeligt ved at argumentere for dit forbrug af kød.