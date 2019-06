Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I fredags var jeg til et møde. Dem går jeg ikke til så forfærdeligt mange af, for til trods for et relativt velbegavet hoved og en alder af snart 27 år har jeg endnu ikke været igennem den pølsefabrik, man i politik kalder uddannelsessystemet – og altså heller ikke fundet mig et ’voksenarbejde’.