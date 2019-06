Timothy Garton Ash: Ungarn er ikke et demokrati. Det er en parodi. En skændsel!

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Da EU’s ledere forleden mødtes i Bruxelles, havde de et lig i lasten: Blandt dem var nemlig lederen af et medlemsland, som ikke længere er et demokrati. Viktor Orbán, Ungarns ministerpræsident og i praksis landets ubestridte leder, sad der og smilede, som en demokrat iblandt demokrater, men i virkeligheden har han i løbet af de seneste 10 år smadret det liberale demokrati i sit land. For at føje spot til skade har han brugt de europæiske skatteyderes penge til at konsolidere sit illiberale regime. Med et nyvalgt Europa-Parlament og udsigt til ny ledelse i de europæiske institutioner må EU bevise, at det vil forsvare demokratiet i sine egne medlemslande. Ellers betyder de mange store ord i EU-traktatens artikel 2 ingenting.