Blå bog

Indlæggets forfattere

B.J. Miller er læge med speciale i palliativ behandling ved University of California i San Francisco. Shoshana Berger er forfatter og redaktør i designvirksomheden Ideo.

Sammen har de skrevet den kommende bog ’A Beginner’s Guide to the End: Practical Advice for Living Life and Facing Death’ (’En begynders guide til afslutningen: praktiske råd til at leve livet og se døden i øjnene’, red.).