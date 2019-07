Cepos-chef: Socialdemokratiets vækstpolitik er den mest uambitiøse, jeg har set fra en regering i årtier

Det er underligt, at Mette Frederiksen ikke kan unde danske lønmodtagere at beholde nogle flere af deres egne hårdt tjent penge.

Mette Frederiksen er sammen med de tre andre røde partier – SF, Enhedslisten og Radikale Venstre – blevet enige om et forståelsespapir om de kommende års politik. Set fra et vækstperspektiv er der tale om det mest uambitiøse grundlag for en regering, jeg har set i flere årtier. Det skyldes bl.a., at der i forståelsespapiret ikke er et konkret mål om en betragtelig stigning i arbejdsudbuddet som følge af nye reformer.