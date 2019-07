Blå bog

Christoph Houman Ellersgaard

Født 1981. Ph.d. i sociologi og adjunkt ved Department of Organization, CBS. Ellersgaard forsker i eliter og magt og er blandt andet medforfatter til ’Magteliten: Hvordan 423 danskere styrer landet’ (2015) og ’ Tæm eliten’ (2017).

Forskningsartiklen, der omtales i indlægget, hedder ’Pathways to the power elite: The organizational landscape of elite careers’ og er skrevet af Christoph Houman Ellersgaard, Jacob Aagaard Lunding, Lasse Folke Henriksen og Anton Grau Larsen.