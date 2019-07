Øjenbæ. Narrativ. Godt brølt, løvinde: Her er læsernes hadeord

Hvilke hadeord skal med i graven? spurgte vi på debatsiderne sidste weekend efter boligminister Kaare Dybvads (S) beslutning om at droppe ordet ’ghetto’. Her er et udvalg af læsernes hadeord, som vi har modtaget i den forgangne uge.

Jeg vil gerne bede om at slippe for udtrykket ’forandringsparat’, når det bruges til at mobbe dem, der ikke står ret og klapper hælene sammen, hver gang der trækkes noget nyt ned over hovedet på dem. Er du ikke ’forandringsparat’, er du en stivnakket klods om benet (der ødelægger det for os andre).