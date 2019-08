Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Sune og hans mor: Hvorfor er vi pludselig ikke danske nok? Hvad gik galt?

At det er svært at blive godtaget som dansker, når man har et mørkt mellemøstligt udseende med sig i generne, er ingen nyhed for de mange mørke unge, som er vokset op her i landet, og som også er helt igennem danske. Men det gør det ikke mindre absurd.