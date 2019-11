Hvid, cis-kønnet og hetero mand: Smukke kvinder har fået en guddommelig foræring. Så tør øjnene og tag en botox-kur

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Når man som jeg lider under at være hvid, cis-kønnet og hetero, har man pr. definition mistet retten til at sige eller mene noget i 2019. Men det vil jeg dog skide højt og flot på. Forhåbentlig til stor mishag for en masse privilegieblinde kvinder.

Et politisk korrekt antal venstreorienterede, overuddannede humanistkvinder har forsøgt, med ganske voldsom succes, at kapre sendefladen og mediebilledet – i deres ønske om at skabe en samfundsomvæltende østrogenrevolution. Kvinder er blevet udstillet som ofre i enhver sammenhæng, men kvindernes akutte privilegieblindhed udstiller deres hykleriske fremfærd, når de råber, ulven kommer, og peger fingre ad den onde, hvide mand, der er skyld i alle deres ulykker.

Faktum er, at det er et usigeligt stort privilegium at være kvinde i Danmark. Hvis du er køn, er det næsten en guddommelig foræring. Det, den almindelige jævne – ja selv den virkelig kønne mand – skal knokle for, foræres den kønne kvinde. Men også selv helt almindelige kvinder har det meget lettere end helt almindeligt udseende mænd, og det er der ingen, som taler om.

Kvinder kan nemlig skalte og valte med alt lige fra mænd til job, hvis de forstår at udnytte deres køn på den rigtige måde. Det er sådan, det er at have privilegier – f.eks. bryster – de kan give en fordel. Og det er helt i orden, for hvis man har privilegier, bør man da udnytte dem.

Verden er ikke retfærdig, og mennesker er ikke skabt lige. Man må arbejde med de forudsætninger, man er givet. Men kvindernes misundelseskultur og ultrafeministiske mandehad blandet med ønsket om at udviske alle naturlige kønslige skel gør dem blinde for, at de selv i høj grad nyder godt af enorme privilegier – hver eneste dag på alle måder.

Tag Tinder som godt eksempel. En hvilken som helst almindelig mand er heldig, hvis han får et par match på en uge. Selv en helt jævn Karen-Margrethe får nærmest øjeblikkelig respons og hundredvis af match til trods for, at hun ikke er mere end en 5’er eller en 6’er på attraktivitetsskalaen. Det er da fedt for hende, at hun kan høste noget anerkendelse, men konstant skal man høre på, at kvinder er oversete. Ja, man brokker sig endda over, at verden er tiltrukket af unge kvinders ynde.

Konstant skal vi mænd høre på tudende kvinder, der brokker sig over, at der ikke er kvindelige studieværter over 40 år, og over at man altid parrer en ung og smuk kvindelig vært op med en ældre mand. Har en mand nogensinde brokket sig over det urimelige i, at en mandlig journalist skal have oparbejdet årevis af erfaring for at kunne bestride den samme stilling, der med en håndevending gives til en ung aspirerende kvindelig journalist? Nej vel? Men hvorfor egentlig ikke? Det er da ikke rimeligt. Eller er sagen måske alligevel mere nuanceret end som så?

Kvinder lider af akut privilegieblindhed, især i deres yngre år. De lever højt på, at stort set alle kvinder kan gå i byen og være sikre på at tage en fyr med hjem, hvis de vil. De får komplimenter og gratis drinks. De kan tale sig ud af parkeringsbøder, komme gratis ind forskellige steder og kan i langt højere grad opnå generel social status og anerkendelse blot i kraft af deres krop og udseende, end mænd kan.