DF'er Liselott Blixt: Jeg længes efter min gamle Nokia 3210

Nogle gange tager jeg mig i at længes efter min gamle Nokia 3210. Ja, den, der kun kunne ringe eller sende beskeder, og som kunne køre flere døgn på en enkelt opladning. Tilbage til den senere.

At holde styr på teknologien, der omgiver mig i dagligdagen, har efterhånden fået karakter af selvstændig arbejdsopgave. Er iPaden med mine elektroniske dagsordener til møderne i Folketinget eller byrådet nu også kommet i tasken? Har jeg husket min oplader? Ligger powerbanken, hvor den skal? Hvis jeg glemmer en af tingene, kan dagen vise sig at blive problematisk, og hvor mange har efterhånden ikke været udsat for, at en kollega lige skal låne en oplader, fordi han eller hun har glemt den derhjemme?

Er det hensigtsmæssigt, at alle de digitale ’gadgets’ bliver en arbejdsopgave i sig selv og fylder i hverdagen?

Jeg er på ingen måde modstander af teknologi. Langtfra. Den digitale udvikling har beriget os, og jeg er både som politiker og privatperson flittig bruger af de sociale medier og de øvrige muligheder, som teknologien frembyder. Men nogle gange bør vi mærke efter, om det er os, der bruger teknologien, eller det omvendte er tilfældet. Om teknologien får os til at stille urealistiske forventninger til hinanden, når vi kræver et svar på en mail inden for få minutter, fordi vi som en selvfølge går ud fra, at modtageren har læst den på sin iPhone.

I ’gamle dage’ tjekkede man mail, når man sad ved computeren. Det virker i dag som en fjern fortid. Men alligevel kan vi ikke få nok! Det skal gå endnu hurtigere! Det skal være endnu mere effektivt! Koste, hvad det vil!

Det nye 5G-netværk lover os at transportere ufattelige datamængder på ingen tid. At der er en række sikkerheds- og muligvis også sundhedsmæssige udfordringer, må komme i anden række, for hvis man er modstander, så er det, fordi man ønsker røgsignaler genindført som kommunikationsmiddel. Så er man sur og uendelig gammeldags. Men er der ikke behov for endnu mere viden om 5G-netværkets risici, for så vidt angår alt fra mulig spionage til helbredsmæssige gener?

Jeg tager mig i at tænke på min gamle Nokia 3210. I 1999 et stykke fantastisk teknologi uden en strittende antenne. I dag på linje med stenøkser og kastespyd – og til grin. Men er det sundt at være online hele tiden? Er det hensigtsmæssigt, at alle de digitale ’gadgets’ bliver en arbejdsopgave i sig selv og fylder i hverdagen?

Forskere har peget på, at ’A-holdet’ i fremtiden bliver de privilegerede, som formår at være offline. Det får mig til at tænke på en scene fra filmatiseringen af George Orwells ’1984’. Her er det kun ’inderkredsen’ i magtapparatet, som kan slukke for de teleskærme, der terroriserer befolkningen med overvågning i døgnets 24 timer – og de kan endda kun gøre det i et kort tidsrum, for teleskærmene kræver konstant opmærksomhed og offervilje. Selv dagligdagens motion dikteres af teleskærmene. Orwell besad store profetiske evner.

Offline-tilstanden vil i fremtiden være et privilegium forundt de få. Det bliver et symbol på overskud. Men måske er det på tide, at vi får et bredere opgør med teknologiens tyranni. At vi tillader os at slukke og reflektere. At vi afviser overvågning og det hurtige svars tyranni, vil i høj grad bidrage til øget sundhed såvel mentalt som – måske – fysisk. Det sker, fordi vi sover bedre og kan være nærværende i selskab med familie og venner.

Lad os generobre magten over teknologien. Lad os huske, at den er til for os, og ikke omvendt.