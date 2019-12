Peter Øvig beretter om tiden efter sindssygen: »Et lag beskyttende hud var åndelig talt blevet skrællet af mig«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det var en klar vinterdag først i februar 2018, jeg for første gang i en måned fik lov til at gå ud fra den lukkede afdeling på Rigshospitalets psykiatriske klinik.

Jeg blev låst ud gennem sikkerhedsslusen med de to tunge døre og spadserede over i Fælledparken, stod stille under den højeste blå himmel og kiggede ned ad min krop. Jeg var blevet mig selv igen. Efter flere måneders stadig mere alvorlig psykisk sygdom var miraklet indtruffet, en serie elektrochok havde fået det til at ske, og nu var jeg blevet mig selv igen. Jeg var blevet rask.

Eller var jeg? Jeg var rask, hvis det betyder, at sygdommen er væk – og det gør det vel sædvanligvis. Men jeg var ikke rask i den forstand, at jeg havde de samme kræfter, den samme energi til rådighed, som inden jeg blev ramt af depressionen.

I første omgang følte jeg mig aldeles rask, og min første tilskyndelse var at tage hjem til familien, kollektivet, alle dem, jeg elsker. Overlægen mente nu nok, at en mellemstation på en åben afdeling ville være et fornuftigt valg, og allerede få dage senere opdagede jeg også selv, at et lag beskyttende hud åndelig talt var blevet skrællet af mig: Alle sanseindtryk var voldsomme efter en måned i isolation, alle følelser brusede med ny kraft gennem kroppen.

Jeg kom til at tilbringe næsten en måned på den åbne afdeling med længere og længere besøg hjemme. Til sidst var det lægerne, som måtte give mig et blidt puf for at få mig til at forlade puppen.

De kommende uger og måneder spurgte jeg igen og igen psykiaterne på hospitalet, hvorfor jeg var så sensibel og ikke bare kunne vende tilbage til mine normale aktiviteter – børnene, bøgerne, foredragene, festerne. Den ene efter den anden lagde en hånd på min arm og sagde med indtrængende stemmeføring: »Peter, husk nu på, at du har været meget, meget syg!«.

I løbet af foråret oplevede jeg flere gange at have sagt ja tak til en reception eller et andet arrangement. Men når jeg skulle have overtøjet på, eller når jeg nåede ud til garagen, kunne jeg mærke, at det ikke ville være muligt at træde ind i et lokale fyldt med mennesker og gå i gang med at smile og småsnakke. Det var ikke en rationel overvejelse, det var kroppen, som bremsede mig.

I den tidlige sommer stod jeg for første gang igen i et radiostudie i DR Byen og snart efter foran en flok mennesker i en foredragssal. Men der skulle en flere måneder lang sommerferie til, før jeg satte mig foran computeren og åbnede dokumenterne til min ufærdige bog om min mor.

Ved den lejlighed, men også flere gange siden, har jeg tænkt, at nu var jeg helt mig selv med samme kraft som før. For et par måneder senere alligevel at bemærke, at nu var endnu flere kræfter vendt tilbage. Og lægerne siger endda, at jeg er kommet mig hurtigt!

Ordene til at beskrive disse faser efter sygdommen mangler: Jeg er jo ikke længere sindssyg eller psykisk syg, for depressionen er væk, men de moderne udtryk rammer heller ikke plet – jeg føler mig for eksempel ikke psykisk sårbar, for ingen behøver behandle mig varsomt eller tage særhensyn.

I dag kan jeg præcis det samme som før – men jeg er ikke den samme. Mest tydeligt er den øgede sensitivitet blevet en del af min personlighed: Jeg bliver lettere berørt, både i familien og foran 400 mennesker til et foredrag, jeg har kortere til medfølelse og mærker tydeligere, når jeg er udmattet. Det er en ny følsomhed, som jeg byder velkommen og er taknemmelig for.

Min hukommelse er blevet endnu dårligere, end den var før sygdommen. Ansvaret for det placerer nogle, bl.a. min mor, hos elektrochokkene, men ny forskning med hjerneskanning tyder på, at årsagen snarere er selve den depressive sygdom: Depressionen får vitale hjernedele til at skrumpe – og de elektriske stød får hjernen til at vokse igen.

Det første halve år, nej, måske det første år efter at jeg forlod den psykiatriske afdeling, led jeg ligesom sikkert de fleste psykiatriske patienter af en grasserende angst for, at sygdommen ville bryde ud igen, at dæmonerne ville indfinde sig, og at jeg skulle en tur tilbage til helvede.