Adoption & Samfund: Vi har ødelagt vores adoptionssystem

Der er fortsat børn, der ikke overlever ophold på børnehjem, og så længe det er tilfældet, skal adoption fortsat være en mulighed. Derfor er det meget problematisk, at man fra årsskiftet lukker for optag på ventelisten til international adoption.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Danish International Adoption (DIA) meddelte for nylig, at man fra årsskiftet ophører med at optage nye ansøgere på venteliste, fordi der mangler økonomisk sikkerhed for, at sagerne kan gennemføres. Det er stærkt bekymrende, og vi frygter, at dette bliver enden på international adoption til Danmark.