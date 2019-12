Fuckfingre og vrede tilråb: Danskerne er blevet mere aggressive i trafikken

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

»Jeg blev presset af ham, der kørte bagved«. Mange bilister har været udsat for, at en anden bilist er kørt tæt op bagved for at presse dem til at sætte farten op, og hele 63 pct. af de danske trafikanter har i 2019 oplevet aggressiv opførsel i trafikken. Det er en signifikant stigning fra 2017, hvor 55 pct. svarede, at de havde oplevet vejvrede inden for det seneste år.