Dorte Toft: Djøf skider i nælderne med deres Megafon-undersøgelse

Danmark rutsjer nu ned i ligestillingsindekset fra World Economic Forum. Takket være Djøf ved vi, at det kan være en god nyhed for 43 procent af danskerne.

Danmarks fald til 14.-pladsen på det globale ligestillingsindeks, netop offentliggjort af World Economic Forum, har vakt bekymring hos mange. Men degraderingen glæder måske 43 procent af den danske befolkning. Ifølge fagforeningen Djøf mener så stor en del af danskerne nemlig, at kampen om ligestilling er gået for vidt.

Det kom frem i begyndelsen af november, da Djøf lod analysefirmaet Megafon spørge danskerne om deres forhold til ligestilling. 48 procent af mændene mente, at kampen om ligestilling er gået for vidt, det samme gjorde 38 procent af kvinderne.

Ved offentliggørelsen af Megafon-målingen udtalte Djøf’s formand, Henning Thiesen, i flere medier, at han var overrasket over, at så mange danskere mener, at ligestillingskampen bør stoppe nu. Han håber ikke, at lige så mange af hans egne medlemmer er af samme holdning.

De mange, der mener, at kampen om ligestilling er gået for vidt, overrasker dog knap mig, timingen taget i betragtning. Spørgsmålet stilles i kølvandet på to års ophidset debat om #MeToo-bevægelsen og debatter om behovet for en ændring af loven om voldtægt, så der forudsættes et samtykke.

Debatter, hvor mænd ofte ses udstillet i medierne som ofre, og hvor der ihærdigt påstås, at mænds retssikkerhed er i fare. Oveni kommer debatten om ’krænkelsesparathed’. Også der ses kommentatorer, der skyder med løst krudt og blæser små randfænomener op til en sag om ligestilling, der er gået amok.

Djøf spurgte ikke, hvilken ligestilling respondenterne ville have rullet tilbage. Om fagforeningen kommer til at stille det spørgsmål, vil kommunikationsafdelingen på vegne af public affairs-chef Sigge Winther Nielsen ikke svare på. Han ønsker heller ikke at svare på, om det er planen at spørge fagforeningens medlemmer, om de synes, at kampen for ligestilling er gået for vidt.

En forklaring på Djøf’s undvigende svar kan være, at fagforeningen med Megafon-undersøgelsen har fået sig et alvorligt problem på halsen, når så mange danskere har en anden holdning end Djøf selv.

Fagforeningen er kendt for mange års arbejde for øget ligestilling, hvilket ifølge en del undersøgelser skulle udgøre en fordel for både erhvervsliv og samfundet i øvrigt. Djøf forsøger tilmed at få politikerne til at gå foran ved at forpligte sig til et såkaldt ligestillingsløfte, og det har kun 74 af folketingets 179 medlemmer ønsket. Måske mener resten også, at ligestillingen er gået for vidt.

Om årsagen til opinionsundersøgelsen fortæller kommunikationsafdelingen, at den ikke havde ligestilling som hovedemne, men blot var en slags temperaturmåling på danskernes holdninger på forskellige områder.

I relation til ligestilling tilføjer Djøf, at der jo også har været tidligere undersøgelser, der viste, at der er uoverensstemmelse mellem, hvad danskerne mener, og hvordan Danmark placerer sig internationalt ligestillingsmæssigt.

Ifølge Djøf’s kommunikationsafdeling giver danskernes svar på Megafon-undersøgelsen »en oplagt mulighed til at sætte fokus på, at der netop ikke er ligestilling mellem kønnene i Danmark«.

Ifølge Djøf bør det også være »et wakeupcall for vores politikere, som i høj grad har forsømt arbejdet med at prioritere at fremme ligestilling«. Kommunikationsafdelingen fortsætter således:

»Det er vores ambition at fortælle så mange som muligt, at det ikke er o.k., at Danmark – i 2019 – blot ligger på en 13.-plads i Global Gender Gap Index. Og at vi ligger nummer 95 i verden, når det handler om kvinders repræsentation i ledelseslagene i den offentlige og private sektor. Det er ikke godt nok«.