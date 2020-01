Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Tomas blev overfaldet to gange på én nat: Lige meget, hvor stor en kærlighed jeg prøver at skubbe ud i verden, bliver den altid ødelagt af hadet

For 10 år siden blev jeg overfaldet to gange på en nat. Det første overfald var fysisk. Det andet var både fysisk og psykisk. Bagefter kom mørket. Det blev mit sted at bo i mange år. Først for nylig har jeg evnet at trodse det. At tage magten over det.