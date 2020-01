Knud Romer: Hold nu kæft, hvor er jeg træt af DSB

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Regionaltoget fra Nykøbing Falster til Københavns Hovedbanegård er ... aflyst. Dut!«.

Dér står du så på Lundby Station og er... fucked. I et jakkesæt på vej ind til den tyske ambassade for at sige farvel til den afgående kulturattaché og hilse på den nye. Men nej.

For min del blev det tysk-danske kultursamarbejde aflyst af DSB. Uden videre kommentar – og ingen at henvende sig til på en ubemandet station, hvor jeg heller ikke kunne optanke mit rejsekort, fordi automaten ikke virkede. Og det gjorde den forkølede rest af en billetautomat heller ikke. Prøv at forklare det til togføreren, som billetterer dig.

»Som togfører sørger du for, at der er ro og orden i toget, og at toget kører til tiden. Du servicerer de rejsende og hjælper dem til rette på rejsen«. Helt sikkert.

Valget står mellem at stå af på næste station eller betale bøden, fordi dit rejsekort ikke kunne tankes op. Du kan bruge resten af dit liv på at få den refunderet, og selv hvis de rent faktisk tjekkede deres automater, kommer det aldrig til at ske i et bureaukrati, som gør Kafka til en skyfri himmel over Udkantsdanmark.

Hvis jeg skulle tisse – og det skal man tit i min alder – er der intet toilet heller. Det er lukket på stationen. Der er bulderravende mørkt. Og hvis jeg vil tilbage til mit hus små 20 kilometer væk, kan jeg vente en time i regnvejr på den eneste bus. Den går nogle minutter efter togets ankomst – der er alligevel blevet tænkt over det – men toget kommer for sent. Og bussen er kørt.

Jeg kan cykle de sidste kilometer fra stoppestedet uden tavle med ankomsttider, fordi Movia har sparet 1,6 millioner kroner ved at digitalisere det, hvis du ellers skulle kunne finde frem til Rekkende på din smartphone.

Tro mig, det kan du ikke – og sådan er det at bo i Ingenmandsland.

Du venter i en tom, nedslidt stationsbygning, der minder om lokummet i en ghetto. Bortset fra at toiletterne som sagt er lukket, så du må pisse i en busk

Du bruger længere tid på offentlig transport end på, hvad du skulle for enden af rejsen. Din tid er intet værd. Og lige siden jeg blev ramt af grøn stær og blev tvangskunde, fordi jeg ikke længere kan køre bil, har jeg haft fornøjelsen af at stifte bekendtskab med DSB. Vi lever i en bananrepublik.

Det har været en meget stor og længerevarende udfordring at få de nye oversigtstavler op på Hovedbanegården. Man står med livet i hænderne, indtil man nogle minutter før afgang får annonceret, hvilket spor toget går fra. Men du kan aldrig vide dig sikker.

Sæt dig op i lyntoget til Nykøbing Falster, som går fra spor 6, og spørg togføreren, hvorfor det stopper ved hver eneste station på vejen. Lyntoget gik fra spor 5 nogle minutter før, men ændringen blev ikke annonceret, og han trækker på skuldrene, når du protesterer – og kommer en time for sent til trehundrede mennesker, som venter forgæves på dit indlæg i konferencesalen.

»Du kan køre med os«, som det hedder i DSB’s reklamer. Det er værst for dig selv.

For sådan nogle som mig, hvor punktlighed er altafgørende, fordi jeg optræder for et betalende publikum på et fastlagt klokkeslæt, koster det i længden mit job og min indtægt og borgerlige tilværelse at være henvist til DSB, hvor punktlighed er en by i Rusland.

Er der nogen, som er i stand til at identificere, hvad der bliver sagt i højttalerne på perronen – eller finde et eneste levende eksempel på togpersonale at spørge om det?

Angsten og nervøsiteten er min medpassager, og selv hvis det lykkes at sætte sig i det rigtige tog, er du langtfra nået i mål. Tværtimod er prøvelserne først begyndt. Sporskiftet ved Ringsted er nemlig i stykker, og toget skal bakke og bruge et andet.

Når det endelig lykkes, går resten af turen bag ved et godstog – lyntoget snegler sig af sted – og det kommer for sent til hver eneste forbindelse på vejen og en time for sent til Aarhus.

»Husk, at du kan få refunderet pengene med Rejsegaranti«, siger togføreren og ved, at det kræver en advokat med speciale i forvaltningsret. Jeg har brugt en dag og 800 kroner på at kæmpe mig frem og tilbage til en tom sal, hvor folk for længst er gået, og mistet min løn inklusive arrangørernes sidste rest af tillid til, at jeg findes.

Det er dog intet i forhold til den udfordring, det er, overhovedet at komme hjem. Banedanmark er nemlig blevet ramt af en naturkatastrofe: sporarbejde! Prøv at komme fra – hvad med bare Nykøbing Falster til København efter kl. 22.

Du venter i en tom, nedslidt stationsbygning, der minder om lokummet i en ghetto. Bortset fra at toiletterne som sagt er lukket, så du må pisse i en busk, og hvis du rent faktisk lokaliserer togbussen på et tilfældigt tidspunkt et sted derude, har du en time eller mere foran dig gennem et månelandskab, indtil du ankommer til Vordingborg.

Nu skal du finde vej i mørket, hvis du ellers kan hitte ud af, hvilken perron toget går fra – hvordan, hvordan? Heldigvis kan du måske følge efter en lokalkendt, som går gennem en havelåge og ned ad trappen til en perron, hvor skærmen er ude af drift. Kommer der et tog eller ikke? Og hvor kører det hen?