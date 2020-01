Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Læsere kritiserer JP-tegning og Politikens genoptryk: »Enestående umorsomt og ualmindelig smagløst«

Jyllands-Postens tegning af det kinesiske flag med coronavirus er faldet mange læsere for brystet. Det vækker også kritik, at Politiken på dagens forside har genoptrykt tegningen. Vi opfordrede samme sted alle, der er utilfredse, til at give deres holdning til kende. Her bringer vi et udvalg af de foreløbigt 41 læserbreve, debatredaktionen har modtaget om sagen.