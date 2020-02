Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Homoseksuel og kommende bloddonor: Tak, fordi jeg nu kan blive lige så sej som min far

Det er et kæmpe skridt for mig, at Danmark nu giver homoseksuelle mænd mulighed for at donere blod.