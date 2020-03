Socialrådgiver dumper Hummelgaard: Værdighedsmålet begynder med det åbenlyse og overlader resten til tilfældighederne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har de seneste uger turneret medierne rundt med sit budskab om, at der i beskæftigelsesmålene for 2021 indføres et nyt mål, som lyder: ’Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling’. Som eksempel på, hvad ministeren mener med det, refererer han til en sag fra Hedensted Jobcenter, hvor en sygemeldt, 50-årig mand med smerter i hænderne blev spurgt om, hvordan han tørrer sig selv bagi efter toiletbesøg. Her går åbenbart en grænse.​​