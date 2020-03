Motorcyklist: Hvorfor skal staten fortælle mig, hvilken motorcykel jeg skal køre på?

Reglerne for at få kørekort til motorcykel og bil bør være ens.

Reglerne for at få motorcykelkørekort i Danmark står i vejen for, at unge mennesker kan udleve den tohjulede drøm. Lovgivningen på området er formynderisk, uretfærdig og en kæp i hjulet for de folk, som vil ud at køre motorcykel.



Det er sommer. Solen skinner, og jeg kører rundt på de snoede veje i det midtjyske Søhøjland. Vindmodstanden river i min krop, og motoren spiller sin smukke melodi. Mit ansigt smiler bag styrthjelmen, og jeg føler mig lykkelig. Jeg føler mig fri. Gid jeg kunne dele denne oplevelse med flere unge mennesker.