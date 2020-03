Forfatter og filminstruktør: Sanders og Biden er chanceløse fossiler

Trump skal slås på ungdom og karisma, og derfor er det fuldkommen ubegribeligt, at demokraterne stiller op med disse to gamle mænd som kandidater.

Jeg kan ikke tro, jeg er den eneste, der undrer mig over Det Demokratiske Partis valgkamp. Der står nu to kandidater tilbage: Den lille krumbøjede og lettere koleriske 78-årige Sanders, hvis ansigtskulør antyder et stærkt forhøjet blodtryk, og den intetsigende, blege 77-årige Biden, der er så anonym, at han vil være umulig at skelne fra et badeforhæng.