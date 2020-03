Integrationsborgmester svarer på kritik af ghettoindsatsen: »Hvis alle var som dig, stod vi jo ikke med et problem, Amina«

Nogle boliger skal ombygges, og nye boliger skal bygges. Det gør vi ikke for at genere jer beboere, men for at realisere ghettopakkens formål: at skabe flere fremtidsmuligheder for flere mennesker, skriver Cecilia Lonning-Skovgaard, beskæftigelses- og integrationsborgmester, København (V), i dette indlæg.